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суббота, 22 января 2022 01:45

"Другие мир и законы" - Огневич поделилась эмоциями от африканского отдыха
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Певица и героиня романтического реалити "Холостячка-2" 36-летняя Злата Огневич поделилась с подписчиками, что хочет вернуться в Африку еще и увидеть больше. Недавно завершился ее танзанский отпуск.

В большом посте в Instagram Огневич рассказала, почему стоит побывать там и что нужно для поездки. За перелет придется отдать около $850-$900 в обе стороны в эконом-классе. Проживание зависит от бюджета и желаемого комфорта.

"Можно жить в уютном бунгало, до индийского океана минут 7 пешком, рядом – вся необходимая инфраструктура. 10 ночей – около 800 долларов", – написала исполнительница.

Она рассказала и о малярии.

"Сразу скажу, что вакцины от нее не существует. Я полагалась на везение и то, что сейчас комаров нет, ведь нет дождей и повышенной влажности. В отелях кусают обычные, но фумигаторы и сетки на окнах решают проблему. Также не стоит пить лекарство от малярии с целью профилактики: не факт, что вы подцепите, а вот печень зря будете травить", - пояснила Огневич.

Певица и героиня реалити "Холостячка-2" Злата Огневич поделилась впечатлениями от отдыха в Африке
Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Певица и героиня реалити "Холостячка-2" Злата Огневич поделилась впечатлениями от отдыха в Африке
Певица и героиня реалити "Холостячка-2" Злата Огневич поделилась впечатлениями от отдыха в Африке
Певица и героиня реалити "Холостячка-2" Злата Огневич поделилась впечатлениями от отдыха в Африке
Певица и героиня реалити "Холостячка-2" Злата Огневич поделилась впечатлениями от отдыха в Африке

Из еды "холостячка" выбирала фрукты, морепродукты и местную еду. Например, за 1,5 кг манго, большую связку бананов, несколько огурцов и помидоров она заплатила $5. А на рынках с местной едой и кафе у дороги можно отдать от $2 до $6. Вино стоит от $6, местное пиво – от $1, а виски от $20.

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Из развлечений можно выбрать сафари или экскурсии или же арендовать авто. Стоимость трехдневного сафари по саванне в Танзации от $1 тыс. за человека. Есть бюджетные варианты – от $350 за человека.

"Экскурсии архипелагом Занзибар от 40 долларов за человека. Аренда авто от 25 долларов в сутки. Важный совет: если едете и видите ДТП на дороге, не останавливайтесь. Это Африка, здесь популярен самосуд за любую вину и местное население не будет разбираться, кто виноват в ДТП. Из Вас просто выбьют дух и все", - предостерегла Огневич.

Чтобы купаться в индийском океане, понадобятся тапочки.

"Но на пляже Нунгви они не нужны. Вода чистейшая. За все время ни одна медуза не попалась, только что-то иногда покусывает в воде. Говорят, что это сальпы и планктон", - вспомнила певица.

В общем, Огневич довольна африканским отдыхом.

"Масштаб, глубина, культура, племена, другие мир и законы, саванна, Килиманджаро, Танзания и, по моему мнению, - люди. Если к ним с уважением, пониманием и открытым сердцем, вы увидите, насколько они здесь прекрасны", - заключила она.

Настоящее имя певицы - Инна Бордюг. Ее отец - военный хирург, мать - педагог. В 5 лет будущая звезда с семьей переехала в Крым из российского Мурманска. Поселились в городе Судаке, где Огневич начала заниматься музыкой.

18-летней певица поступила в Киевский институт музыки им. Глиера за специализацией "Джазовый вокал". Во время учебы Огневич была вокалисткой Государственного ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины, а также участницей латин-бэнда.

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