Роман с абьюзером, депутатство и участие в "Холостячке" - интересные факты об имениннице Злате Огневич

Исполнительница, народная депутат Украины восьмого созыва и участница романтического реалити "Холостячка-2" Злата Огневич 12 января отмечает 36-летие.

Gazeta.ua не только собрала самые соблазнительные фото именинницы, но и рассказывает, благодаря чему прославилась Огневич и на что готова ради беременности, если не встретит мужчину-мечту до 40 лет.

Настоящее имя певицы - Инна Бордюг. Ее отец - военный хирург, мать - педагог. В 5 лет будущая звезда с семьей переехала в Крым из российского Мурманска. Поселились в городе Судаке, где Огневич начала заниматься музыкой.

18-летней певица поступила в Киевский институт музыки им. Глиера за специализацией "Джазовый вокал". Во время учебы Огневич была вокалисткой Государственного ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины, а также участницей латин-бэнда.

В 2013 году представляла Украину на 58-м Евровидении. Заняла третье место. Благодаря участию в песенном конкурсе Огневич стала популярной. Ее песни стали чаще включать на радиостанциях.

С 2014-го по 2015 год Огневич была народной депутатом Украины восьмого созыва от "Радикальной партии Ляшко". Певицу назначали председателем подкомитета по вопросам творческой деятельности, искусств, культурно-просветительской политики Комитета Верховной Рады Украины по культуре и духовности.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В 2018 году участвовала в "Танцях із зірками", но во втором выпуске покинула проект по голосованию. Также выступала на сцене "Голосу країни". А в 2021-м выиграла в шоу "Маска".

Но самую большую популярность ей принесло реалити "Холостячка-2". Еще до проекта Огневич рассказывала, что она доверчива и легко впускает мужчину в сердце. По словам певицы, ей "везет на подонков".

Звезда признавалась, что из-за бывших насильственных отношений обратилась к психотерапевту. Ее экс был абьюзером.

"Когда мы расходились, он мне сказал, что я недотепа, некрасивая, что у меня плохая фигура, и ничего у меня не получится. Я заработала кучу комплексов", - рассказывала тогда артистка.

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Она заявляла: если не встретит до 40-42 лет того, с кем захочет иметь семью, то готова к искусственному оплодотворению. Но на реалити ей тоже не удалось обрести любовь. Избранником Огневич стал бизнесмен Андрей Задворный. После проекта пара была вместе 1,5 месяца.

Огневич начала год с отпуска в Занзибаре. По словам Златы, ее ждет трехдневное сафари, поездка в Килиманджаро и даже спуск в кратер вулкана.