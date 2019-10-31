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пятница, 01 ноября 2019 07:00

Водородная "Тойота" проезжает 900 километров без дозаправки

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Неделю назад в японской столице Токио начался 46-й международный автосалон "Токио мотор шоу". Продлится до 4 ноября. Принимают участие 180 компаний - автопроизводители и фирмы по поставке деталей.

В этом году в основном представлены электрические автомобили.

- Продажи таких машин и гибридов (модели, имеющие электро- и обычные двигатели. - ГПУ) постоянно растут. Особенно в развитых странах. Такая тенденция будет сохраняться, - говорит автомобильный обозреватель Тарас Брязгунов, 33 года. - Одна из новинок - водородная "Тойота Мирай". Машину заправляют водородом, а из выхлопной трубы идет водяной пар. Имеет запас хода 900 километров. Заправка водородом длится столько же, как и бензином.

Представлены в основном модели японских производителей - "Тойота", "Ниссан", "Хонда", "Мазда", "Субару", "Митцубиси", "Сузуки". Также французские "Рено" и немецкие "Мерседес-Бенц".

- "Мазда" показала свой первый электрический кроссовер MX-30, - говорит Тарас Брязгунов. - Для него дополнительно можно купить небольшой бензиновый генератор, который будет питать мотор, как маленькая электростанция. "Хонда" выставила новый хэтчбек "Джаз". Предлагается только с гибридной установкой. "Ниссан" представил электрический кроссовер "Ария". Выйдет в 2020 году.

Токийский автосалон проводят каждые два года.

Автор: Соломия ЦУРА
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