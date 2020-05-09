Пилоту не хватило горючего долететь до Северного полюса

Ричард Берд во время одной из своих экспедиций ФОТО: Britannica

Американец Ричард Берд со вторым пилотом Флойдом Беннеттом заявили, что долетели до Северного полюса 9 мая 1926-го.

Летели на моноплане с тремя двигателями "Джозефин Форд" фирмы "Фоккер". Это должен быть первый полет над Северным полюсом. Отправлялись с норвежского Шпицбергена. Почти 2,5 тыс. км преодолели за 15 с половиной часов.

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В 1996-м благодаря дневникам Берда предположили, что им на самом деле не хватило горючего. В таком случае не долетели до полюса 240 км. Тогда первыми к Северному полюсу долетели на дирижабле Умберто Нобиле, американец Линкольн Элсворт и норвежец Амундсен 12 мая того же года.

В 1929 году Берд точно пролетел над Южным полюсом.

В апреля 1928 года из Милана на Северный полюс вылетает трехмоторный дирижабль "Италия". На борту 16 человек - 13 членов экипажа во главе с строителем дирижаблей Умберто Нобиле (1885 - 1978), трое ученых и собака генерала - фокстерьер Титин. 23 мая 1928 команда на дирижабле "Италия" впервые достигает центра Северного полюса. Через несколько дней они разбились.