— У нас чрезвычайно высокий уровень автомобилизации и он продолжает расти, — говорит советник замглавы КГГА по вопросам транспорта Дмитрий Беспалов, 33 года.

— Киевляне при наличии и доступе у них к автомобилю в 90 процентах выберут его, а не другой вид транспорта. В ЕС такой показатель составляет 30-40 процентов. Там общественному транспорту предоставляют льготы, делают его быстрым и дешевым.

— Чтобы в непредвиденных ситуациях не допускать проблем с движением из-за большого скопления транспорта, власть может удаленно управлять светофорами, знаками и табло. Оператор должен включать всю транспортную систему таким образом, будто этого объекта или отрезка дороги никогда и не было, — объясняет Беспалов. — В крупных и чувствительных к транспорту городах, как в Сеуле в Южной Корее, у администрации мегаполиса есть собственный телевизионный канал. На нем специалисты анализируют огромные массивы данных и рассказывают о ситуации на дорогах.

В Англии вкладывают немалые деньги в дорожно-транспортную систему. Такие действия обосновывают социальной экономикой. Потерянный в пробках час у жителя Великобритании стоит более двадцати фунтов стерлингов. То есть не менее 600 гривен.