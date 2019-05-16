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пятница, 17 мая 2019 00:40

На "Опелях" будут устанавливать массажные кресла

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Во Львове представили четыре новые модели "Опеля". Это первое знакомство с новинками этого производителя в Украине после того, как эту марку выкупили французы - группа компаний PSA.

Среди новых моделей - "Инсигния", "Астра". А также кроссоверы "Кросленд Х" и "Грандленд Х", их сделали с участием нового владельца.

Самая дешевая из представленных машин - седан "Астра". Стоит от 451,4 тыс. грн. Самый дорогой - лифтбек "Инсигния", его стоимость в базовой комплектации - 768 тыс. грн.

- Мы планируем в этом году увеличить продажи "Опелей" в Украине в пять раз, собираемся продать 1100 автомобилей, - говорит Дамьен Мартан-Кошер, директор "Пежо Ситроен Украина". - Все успешные стандарты, которые мы воплотили для сетей по продаже и обслуживанию "Пежо" и "Ситроен", используем и для марки "Опель".

Новый владелец сохранит для марки немецкий дизайн, привычное расположение узлов управления в салоне. Зато активно будет внедрять в различные модели сиденья с массажем и инновационное освещение.

Автор: Владимир МУКАН
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