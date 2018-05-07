На "Бьюик" Брежнева установили двигатель от "Чайки"

- Этот автомобиль изготовили, когда мне было 10 лет. Увидел машину в кино и захотел себе такую. В 2007-ом приобрел ее у американского фермера из Аризоны, - говорит 69-летний Арно Аниер из эстонского города Тырва. Стоит около автомобиля "Кадиллак Девиль" 1959 года выпуска в Государственном музее авиации в Киеве. Там с 27 апреля по 1 мая проходил фестиваль ретроавтомобилей "Олдкарленд".

В машине эстонца - большие задние крылья. В них вмонтированы по две пары круглых фонарей. Вся решетка радиатора и панель возле багажника - хромированная. Седан оснащен 8-цилиндровым двигателем мощностью 325 л.с. и автоматической коробкой передач.

- От своего города до Киева преодолели 1,6 тысячи километров, - рассказывает Арно Аниер. Рядом с ним стоит жена Мариет. Она работает семейным врачом. - Реставрировал машину два года. Зимой занимался ремонтом, а летом на ней ездил. Оригинальную краску заказал специально из Америки.

Неподалеку припаркован красный немецкий седан размером с "Таврию" - "Лойд Арабелла" 1960-ого года выпуска.

- Машину в 1960-х приобрело конструкторское бюро Запорожского автозавода для разработки новой модели "Запорожца". Но потом отказались от идеи. Кузовные детали не сварены между собой, а скручены болтами. У машины передний привод, - говорит владелец автомобиля Василий Панкратов. Сидит напротив него на колесе военного вертолета.

В 2018-ом на фестиваль приехали 27 американских машин. Все - в единственном экземпляре в Украине.

- Мой "Бьюик Вайлд Кэт" 1967 года - из гаража генсека Советского Союза Леонида Брежнева, - говорит 52 летний Дмитрий Харченко из Харькова. Подводит к черному седану. Краска машины утратила блеск. Спереди вместо эмблемы - катафот. - Автомобиль еще не реставрировал. Летом 1967-го на нем Брежнев ехал из Киева в Кишинев. По дороге машина наехала на гвоздь. Разорвало переднее колесо. Кусок резины попал под капот. Заклинило мотор. Поврежденный автомобиль Леонид Ильич отдал другу - председателю одного из совхозов на Одесчине. С тех пор авто в Украине. Сейчас на нем установлены двигатель и коробка передач от советской "Чайки".

На фестиваль приехало свыше 1000 машин. Расположились возле самолетов и вертолетов музея. Самый старый - "Мерседес 170" 1936 года выпуска. Имеет деревянный каркас кузова, он быстро гниет. Из-за этого подобных автомобилей остались единицы.

- В этот раз прибыло немало участников из-за границы - поляки, белорусы, эстонцы. Пожаловал литовец Стасис Брундза, 10-кратный чемпион Советского Союза в ралли. Мы проводим ретроралли с экипажами в старых авто, для детей - гонки на педальных машинах, - говорит соорганизатор фестиваля 49-летний Вадим Навроцкий. Стоит возле высокого ЛАЗа с квадратными фарами. - Впервые показываем этот автобус. Такой - единственный в Украине. Сошел с конвейера в 1994-ом. Был на то время современным, но для серийного выпуска не хватило денег.

Грузовик разгоняют до 205 километров в час

Гоночные грузовики ГАЗ- 51 и ГАЗ- 53 привезли на фестиваль "Олдкарленд" из Эстонии. Они переделаны для участия в ралли. Имеют мощный двигатель, другую систему тормозов.

- Над созданием одного авто команда техников работает почти год. Для снижения массы капот и крылья в ГАЗ-51 сменили с металлических на карбоновые. На крыше и сзади кабины установили дуги безопасности. Они защищают водителя и штурмана, когда авто переворачивается во время соревнований. Салон оснастили специальными гоночными сидениями. Установило оборудование для гонок, - говорит гонщик из Эстонии Дзинтарс Каулакалнс, 60 лет. - До 100 километров в час такой грузовик разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость - 205 километров в час.