Увлажняющий крем: универсальное топ-средство для кожи лица (PR)

Среди большого ассортимента уходовых средств для кожи для лица, выгодно выделяется увлажняющий крем. Это действительно универсальный продукт, который подходит для любого типа кожи и способен обеспечить клеткам необходимую норму влаги.

Эффективность продукта напрямую зависит от качества и состава. Это основные показатели, на которые стоит ориентироваться при выборе. Французский бренд Ламбре разрабатывает уходовые линейки кремов в соответствии с международными стандартами качества. Вся польза натуральных ингредиентов и компонентов максимально сохраняется.

В линейке увлажняющих кремов от французского бренда LAMBRE представлены разнообразные средства для любого возраста и потребностей

Особенности и механизм действия увлажняющего крема для лица

Увлажняющий крем для лица — уникальный продукт с лёгкой текстурой. В зависимости от типа он может быть в виде эмульсии или даже геля. В состав формулы такого средства входит особый комплекс компонентов, которые насыщают клетки влагой и помогают удерживать её на протяжении определённого времени. Фактически, это "скорая помощь" для кожи.

Вопреки стереотипам, в регулярном увлажнении нуждается любой типаж кожи, в том числе склонная к жирности. В зависимости от дополнительных потребностей состав может быть дополнен функциональными компонентами или комбинироваться с дополнительным средством, но совсем отказываться от базового увлажнения нельзя.

Хороший увлажняющий крем также сдерживает процессы старения кожи, так как поддерживает оптимальное состояние клеток. При потере влаги кожа быстро увядает, и становиться уязвимой к образованию морщин.

Как правильно пользоваться увлажняющим кремом для лица

Увлажняющий крем для лица способен обеспечить базовые потребности любой кожи. Польза у качественного средства несомненная — влага способствует правильному обмену веществ и биохимических процессов в клетках.

В зависимости от возраста и потребностей кожи в омолаживающих средствах, базовое увлажняющее средство может содержать дополнительные компоненты:

• Противовоспалительные ингредиенты;

• Антиоксиданты;

• SPF-фильтры;

• Гиалуроновую кислоту;

• Антивозрастную формулу с лифтинг-эффектом.

Сам по себе увлажняющий крем не оказывает значительного сопротивления морщинам, но при регулярном использовании в составе уходового комплекса, средство оказывает прекрасный поддерживающий молодость эффект.

В линейке увлажняющих кремов от французского бренда LAMBRE представлены разнообразные средства для любого возраста и потребностей

В линейке увлажняющих кремов от французского бренда LAMBRE представлены разнообразные средства для любого возраста и потребностей.

Максимально натуральная формула позволяет подобрать эффективное уходовое средство даже аллергикам и обладательницам чувствительной кожи. В состав кремов от Ламбре входят компоненты, которые успешно защищают кожу любого возраста от агрессивного воздействия городского климата. Красота — это просто, когда на её защиту становится качественная профессиональная косметика!