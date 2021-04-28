Топ-3 продукты, которые вредят коже

Первый в списке плохих для кожи продуктов - сахар. Фото: pixabay

Для здорового вида кожи, нужно правильно питаться.

Только съесть что-то не то и можно сразу заметить прыщ, рассказала диетолог-нутрициолог Мила Микитюк на странице в Instagram.

По ее словам, необходимо в первую очередь сбалансировать питание, исключив из рациона продукты, которые вредят коже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Четыре главных правила ухода за кожей вокруг глаз

Первый в списке плохих для кожи продуктов - сахар.

Глюкоза - основной элемент распада сахара и участник процесса гликации, то есть повреждения и склеивания нитей коллагена и эластина в дерме. Первоначально надо отказаться от сладкой газировки, так как углекислый газ усиливает негативное влияние сахара. Его лучше вообще исключить из рациона и добавить полезные заменители.

Много животных жиров - это вторая вредная составляющая для кожи.

В то же время, от мяса отказываться полностью не стоит. Главное - держать баланс. Две-три порции красного мяса в неделю - оптимально. Но сосиски и колбасы лучше не есть. Наиболее опасное - мясо, пожаренное до корочки, которая является источником свободных радикалов и канцерогенов.

Соль - третий продукт, который не является полезным для кожи. Можно не следить за ее количеством, как в случае с сахаром. Но есть много чипсов, крекеров, маринадов также не следует. Избыток соли в организме вызывает отеки.

Для красоты коже необходим сбалансированный рацион и разнообразие микро - и макронутриентов.

Питание человека непосредственно влияет на состояние его кожи. Чтобы кожа оставалась чистой и здоровой, следует придерживаться диеты с низким содержанием химических веществ. Также в рацион можно добавить только 1 фрукт, который поможет избавиться от целлюлита - грушу.