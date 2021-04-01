Популярные привычки после еды вредят организму

Спать после того, как поели также не стоит. Фото: pixabay

Плохие привычки, которые вредят здоровью и самочувствию - это не только курение, или пьянство.

Существует не менее 3 привычных вещей, которые человек делает и приносит вред здоровью, пишет Wirtualna Polska.

Одна из таких привычек - пить чай после еды. Это мешает организму нормально усваивать витамины и минералы из продуктов. Процесс превращения белков и жиров ухудшается, замедляется метаболизм.

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Спать после того, как поели, также не стоит. Это вызывает появление лишних килограммов и ухудшение работы желудка.

В то же время заниматься активной физической деятельностью после еды также не стоит. Это не помогает сжигать полученные калории. А работа внутренних органов нарушается. Чувствуется расстройство желудка, боль и сбой в системе пищеварения.

Одним из начальных шагов в правильном питании является замена вредных продуктов в рационе на более полезные. Иногда случается, что людям так нравятся замененные продукты, что они больше не увлекаются вредными. В то же время это вовсе не значит, что надо себя заставлять и отказаться от сладостей раз и навсегда.