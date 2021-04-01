Популярные привычки после еды вредят организму

 
Ексклюзивы
1/5
Утверждение языка не можем растягивать надолго
Утверждение языка не можем растягивать надолго
Просмотров: 81
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 81
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 432
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 918
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 558
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 504
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 288
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 558
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 540
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 387
Фото
Все фото
5
7
6
7
6
Ягодицы и кубики пресса: киевлянка с самыми большими скулами в мире сделала еще операции
Ягодицы и кубики пресса: киевлянка с самыми большими скулами в мире сделала еще операции
Темный шоколад и пепельный блонд: трендовые варианты окраски
Темный шоколад и пепельный блонд: трендовые варианты окраски
Микс серого с желтым: какие цвета следует выбирать в этом году
Микс серого с желтым: какие цвета следует выбирать в этом году
Клетка и горох: какие принты будут актуальными в 2021-м
Клетка и горох: какие принты будут актуальными в 2021-м
Трендовое сочетание: как носить платье с брюками
Трендовое сочетание: как носить платье с брюками
Видео
Все видео
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Интервью
1/5
Как выбрать летние шины - советы эксперта
Как выбрать летние шины - советы эксперта
Просмотров: 99
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 801
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 540
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 225
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 540
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 1116
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
четверг, 01 апреля 2021 16:00

Популярные привычки после еды вредят организму

  Комментировать
Популярные привычки после еды вредят организму
Спать после того, как поели также не стоит. Фото: pixabay

Плохие привычки, которые вредят здоровью и самочувствию - это не только курение, или пьянство.

Существует не менее 3 привычных вещей, которые человек делает и приносит вред здоровью, пишет Wirtualna Polska.

Одна из таких привычек - пить чай после еды. Это мешает организму нормально усваивать витамины и минералы из продуктов. Процесс превращения белков и жиров ухудшается, замедляется метаболизм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уход за лицом имеет несколько этапов

Спать после того, как поели, также не стоит. Это вызывает появление лишних килограммов и ухудшение работы желудка.

В то же время заниматься активной физической деятельностью после еды также не стоит. Это не помогает сжигать полученные калории. А работа внутренних органов нарушается. Чувствуется расстройство желудка, боль и сбой в системе пищеварения.

Одним из начальных шагов в правильном питании является замена вредных продуктов в рационе на более полезные. Иногда случается, что людям так нравятся замененные продукты, что они больше не увлекаются вредными. В то же время это вовсе не значит, что надо себя заставлять и отказаться от сладостей раз и навсегда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Популярные привычки после еды вредят организму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
апреля

Впервые опубликовали прогноз погоды на неделю

Замучили известного композитора и поэта

Выдали лицензию на полеты на орбиту

Легализовали однополые браки

На Крещатике торжественно открыли телефонную станцию

Пограничники расстреляли колонну беженцев

Основали самую мощную технологическую компанию мира

Объявил бойкот бизнеса евреев

Самое читаемое
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 15300
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 14951
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 5715
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
 Просмотров: 4869
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
3
 Просмотров: 4257
Красота
Уход за лицом имеет несколько этапов
Уход за лицом имеет несколько этапов Просмотров: 81
Первые шаги правильного питания: какие продукты заменят сахар, майонез и масло
Первые шаги правильного питания: какие продукты заменят сахар, майонез и масло Просмотров: 378
Составили рейтинг продовжености жизни от различных видов спорта
Составили рейтинг продовжености жизни от различных видов спорта Просмотров: 495
Эксперимент женщины показал, как похудеть благодаря видеоиграм
Эксперимент женщины показал, как похудеть благодаря видеоиграм Просмотров: 63
5 вещей для того, чтобы заниматься спортом дома
5 вещей для того, чтобы заниматься спортом дома Просмотров: 225
Больше всего комментируют
7
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
3
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
2
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
1
Совет осудила протест под Офисом президента. Кто проголосовал
Голосов: 339
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть