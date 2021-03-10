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среда, 10 марта 2021 16:15

Укрепление, координация и равновесие: почему прыжки на скакалке полезны для организма

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Укрепление, координация и равновесие: почему прыжки на скакалке полезны для организма
Прыжки на скакалке требуют развитой координации. Фото: pixabay

Почти все умеют и любят прыгать на скакалке. Это просто, но в то же время есть много способов, как ее использовать.

Некоторые прыгают быстро, чтобы развить ловкость. Кто-то хочет увеличить силу и больше внимания уделяет движениям скакалкой, вращая ее дважды перед приземлением, пишет SELF.

Скакалка также может стать необходимой для разминки перед бегом, силовой тренировкой или ходьбой, чтобы подготовить организм к тренировке и разогреть мышцы всего тела. Тренировка со скакалкой вообще очень полезна для физического здоровья человека. В частности, это эффективная кардиотренировка, потому что хорошо ускоряет пульс. Еще во время прыжков привлекаются различные группы мышц одновременно, что увеличивает эффективность тренировки.

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Во время прыжков укрепляется все тело, особенно мышцы ног: икры, квадрицепсы и подколенные сухожилия. Прыжки также положительно влияют на мышцы кора, бицепса и плеч. Все группы мышц во время прыжка привлекаются к работе естественным путем.

Скакалка повышает плотность костной ткани. Это важно, потому что она, как правило, с возрастом становится меньше и начинаются различные болезни. Создавая плотность костной ткани с помощью такой активности, как прыжки со скакалкой, вы можете уменьшить риск развития этих заболеваний.

Прыжки на скакалке требуют развитой координации. Руки, ноги, а иногда даже глаза должны работать вместе, чтобы убедиться, что размахивание правильные. Сначала высокий уровень координации может показаться чрезвычайно сложным, но если его придерживаться, то станет заметно, как улучшаются базовые навыки.

Также благодаря прыжкам усиливается равновесие. Исследования показали, что когда человек прыгает через скакалку, ему нужно восстановить равновесие между каждым прыжком. Кроме этого, баланс необходим для удачного прыжка вверх.

Ходьба является не только способом прийти к нужному месту. Для организма такая активность приносит много пользы. Одним из позитивов таких занятий является то, что увеличивается продолжительность жизни. Ежедневные прогулки пешком и фитнес могут продлить жизнь на 7 лет с хорошим самочувствием.

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