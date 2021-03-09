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вторник, 09 марта 2021 12:34

Какую пользу приносит организму ежедневная прогулка

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Какую пользу приносит организму ежедневная прогулка
Активность мозга благодаря ходьбе также улучшается. Фото: pixabay

Ходьба является не только способом прийти к нужному месту.

Для организма такая активность приносит много пользы, сообщает National Center for Biotechnology Information.

Одним из позитивов таких занятий является то, что увеличивается продолжительность жизни. Ежедневные прогулки пешком и фитнес могут продлить жизнь на 7 лет с хорошим самочувствием.

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Также благодаря ходьбе нормализуется сон, он становится крепче, а бессонница не беспокоит. Те, кто часто ходят, засыпают быстро, а утром легко просыпаются.

Благодаря прогулкам исчезают или смягчаются стрессы, которые влияют на здоровье, вредят и на эмоциональном, и на физическом уровне. Чтобы избавиться от потрясений, нужно как можно чаще гулять пешком, особенно любимыми маршрутами. Как считают ученые, ходьба снижает уровень гормона стресса, поэтому уже вскоре после прогулки люди чувствуют себя лучше.

Активность мозга благодаря ходьбе также улучшается. Частые прогулки способствуют улучшению памяти, оптимизируют когнитивные процессы и улучшают скорость обучения чему-то новому. Также снижается вероятность развития болезни Альцгеймера.

С возрастом практически у каждого человека появляются проблемы со зрением. Чтобы снизить риск появления таких неприятностей, нужно как можно чаще ходить пешком и делать аэробные упражнения. Согласно исследованиям, люди, которые гуляют, реже страдают от патологических состояний сетчатки глаза.

Ходьба - это эффективный и относительно легкий старт для тех, кто хочет увеличить физическую активность. Согласно исследованиям, хождение улучшает настроение, здоровье сердца, помогает похудеть и снижает риск преждевременной смерти. Ученые опросили 50 тыс. пешеходов и выяснили, что регулярные прогулки снижают смертность на 20%. А риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний становится меньше на 24%.

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