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Похудение советуют начинать с ходьбы: какие виды наиболее эффективные и как подобрать свой

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Похудение советуют начинать с ходьбы: какие виды наиболее эффективные и как подобрать свой
Ходьба - это эффективный и относительно легкий старт для тех, кто хочет увеличить физическую активность. Фото: pixabay

Формирование здоровых привычек - один из главных залогов похудения.

Рекомендуют пить больше воды, питаться сбалансировано, быть физически активным, пишет Myfitnesspal.

Ходьба - это эффективный и относительно легкий старт для тех, кто хочет увеличить физическую активность. Согласно исследованиям, хождение улучшает настроение, здоровье сердца, помогает похудеть и снижает риск преждевременной смерти. Ученые опросили 50 тыс. пешеходов и выяснили, что регулярные прогулки снижают смертность на 20%. А риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний становится меньше на 24%.

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Специалисты рекомендуют устроить себе испытание после того, как привыкли к интенсивной ходьбе и перейти к более тяжелым физическим активностям. Это поможет сжигать больше калорий. Например, ходьба холмистой местностью или высокоинтенсивные интервальные тренировки - HIIT.

Сначала НИИТО может показаться сложным. Его суть заключается в том, что оно сочетает быстрые, но интенсивные упражнения с отдыхом, это удобно для начинающих. Исследования показали, что HIIT улучшает спортивные показатели, здоровье сердечно-сосудистой системы и метаболизм. Во время НИИТО не стоит забывать о ходьбе, ее скорость рекомендуют увеличивать в 20, 30 или 60 сек. Удобнее для нее будет выбрать песчаную или холмистую местность.

"Ходьба холмистой местностью влияет на заднюю часть вашего тела, включая подколенные сухожилия и ягодицы, и увеличивает частоту сердечных сокращений, чтобы сжечь лишние калории", - объясняет сертифицированный персональный тренер Джои Турман.

Нервную систему успокоит прогулка на свежем воздухе. После подъема на холмистой территории следующим идет спуск, который также влияет на организм.

"Ходьба вниз позволяет снять нагрузку с мышц бедер и коленных суставов, и если ноги недостаточно сильны, вы можете чувствовать боль в коленях", - говорит физиотерапевт и тренер с бега Крис Стритер.

Но из-за этого совсем не надо отказываться от такой ходьбы. Ведь есть положительный момент - придется лучше подготовиться, чтобы укрепить мышцы и суставы. Для этого следует делать базовые упражнения, такие как приседания, выпады вперед и в стороны.

Выбирая тип ходьбы для себя, стоит помнить, что каждый из них является эффективным для похудения. Благодаря HIIT организм мощно сжигает калории за короткое время. Однако этот вид активности не подходит для ежедневных тренировок, потому что они требуют хотя бы одного дня отдыха с упражнениями низкой интенсивности.

Ходьба под наклоном хоть и неплохой вариант для похудения и укрепления мышц, но злоупотребление ею может привести к травмам суставов. Лучше также чередовать ее с другими видами активности.

Также не следует забывать о днях активного отдыха, чтобы дать телу восстановиться с помощью менее интенсивных тренировок.

Если есть поддержка партнера, то для потери веса появляется больше мотивации. Также благодаря этому процесс похудения становится более эффективным. Это исследовала эксперт с межличностного общения Рене Дэйли, которая в процессе работы опросила 389 людей, которые живут с любимым человеком и пытаются похудеть.

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