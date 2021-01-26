Поддержка любимых мотивирует худеть - ученые

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 342
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1125
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 648
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2268
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 909
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1710
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1737
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 792
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 2016
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 846
Фото
Все фото
5
4
6
10
5
&quot;Решил дать ей моральную пощечину&quot;. Участника реалити &quot;распяли&quot; в Перу
"Решил дать ей моральную пощечину". Участника реалити "распяли" в Перу
&quot;Хочу, чтобы она позволила взять ее за руку&quot;. Участник реалити не прошел проверку на верность
"Хочу, чтобы она позволила взять ее за руку". Участник реалити не прошел проверку на верность
Владимир Винниченко был нудистом и сторонником свободного секса
Владимир Винниченко был нудистом и сторонником свободного секса
Потап и Настя Каменских отмечают ситцевую свадьбу: самые откровенные фото и видео звездной четы
Потап и Настя Каменских отмечают ситцевую свадьбу: самые откровенные фото и видео звездной четы
Жена Влада Ямы рассказала, как убеждает себя не ревновать к его партнершам по танцам
Жена Влада Ямы рассказала, как убеждает себя не ревновать к его партнершам по танцам
Видео
Все видео
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Ники Минаж вышла замуж за насильника
Ники Минаж вышла замуж за насильника
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Интервью
1/5
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
Просмотров: 198
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 342
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Просмотров: 441
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1710
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 585
Колонка
24 января 2021
1 Просмотров: 1251
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
вторник, 26 января 2021 23:46

Поддержка любимых мотивирует худеть - ученые

  Комментировать
Поддержка любимых мотивирует худеть - ученые
Влюбленные, для которых похудения является общей целью, гораздо чаще следуют этим стратегиям, даже заставляя себя. Фото: pixabay

Если есть поддержка партнера, то для потери веса появляется больше мотивации.

Также благодаря этому процесс похудения становится более эффективным, сообщает Science Daily.

Это исследовала експерт с межличностного общения Рене Дэйли, которая в процессе работы опросила 389 людей, которие живут с любимым человеком и пытаются похудеть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали топ-3 рецепта легких супов для похудения

Участников спросили: Рассматривают ли они этот процесс как командную работу? Имеют ли одинаковые взгляды? Могут ли поддерживать баланс между отношениями и борьбой с лишним весом?

Тогда исследователь выделила 3 ​​самые распространенные стратегии похудения среди пар: ободрение, настаивание и принуждение. Влюбленные, для которых похудения является общей целью, гораздо чаще следуют этим стратегиям, даже заставляя себя. При этом они считают это заботой, а не манипуляцией, или контролем.

"Поддержка партнера в процессе потери веса может рассматриваться по-разному. Например, человек, который хочет сфокусироваться на диете, а ее партнер - на физических упражнениях, может оценить предложение пойти на прогулку навязчивим и бесполезним. И наоборот, когда партнеры имеют одинаковые взгляды на процесс похудения, они с радостью примут предложение ", - сообщила Рене Дэйли.

По ее словам, парам могут пойти на пользу разговори по выбору благоприятных психологических условий и стратегий во время потери веса. Это может облегчить процесс похудения, сделать его более эффективным, а также поможет сбалансировать свои цели и укрепить отношения.

Тренировки и похудения у большинства людей неразрывные понятия. Однако, тренировки никак не является средством для похудения. Человек худеет не от тренировок, пищи или травяного сбора. Человек может похудеть только при дефиците энергии.Заправляем в бак немного меньше бензина, чем тратим в течение дня и недостаток организм возьмет с запасов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поддержка любимых мотивирует худеть - ученые». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
9
 Просмотров: 32355
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
8
 1 Просмотров: 21295
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
14
 Просмотров: 17631
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 17181
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
7
 Просмотров: 12169
Он + она
Как распознать тирана в отношениях
Как распознать тирана в отношениях Просмотров: 378
Правильный поцелуй и объятия: назвали рецепт улучшения отношений
Правильный поцелуй и объятия: назвали рецепт улучшения отношений Просмотров: 216
Не затягивайте переписку: 4 секреты онлайн-знакомств
Не затягивайте переписку: 4 секреты онлайн-знакомств Просмотров: 576
4 способа заставить мужчину делать подарки
4 способа заставить мужчину делать подарки Просмотров: 765
Ученые раскрыли секрет счастья влюбленных
Ученые раскрыли секрет счастья влюбленных Просмотров: 774
Больше всего комментируют
8
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
5
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
3
Арахамия назвал Бойко, который катается в Кремль, "очень проукраинским"
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
Голосов: 1223
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть