Поддержка любимых мотивирует худеть - ученые

Влюбленные, для которых похудения является общей целью, гораздо чаще следуют этим стратегиям, даже заставляя себя. Фото: pixabay

Если есть поддержка партнера, то для потери веса появляется больше мотивации.

Также благодаря этому процесс похудения становится более эффективным, сообщает Science Daily.

Это исследовала експерт с межличностного общения Рене Дэйли, которая в процессе работы опросила 389 людей, которие живут с любимым человеком и пытаются похудеть.

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Участников спросили: Рассматривают ли они этот процесс как командную работу? Имеют ли одинаковые взгляды? Могут ли поддерживать баланс между отношениями и борьбой с лишним весом?

Тогда исследователь выделила 3 ​​самые распространенные стратегии похудения среди пар: ободрение, настаивание и принуждение. Влюбленные, для которых похудения является общей целью, гораздо чаще следуют этим стратегиям, даже заставляя себя. При этом они считают это заботой, а не манипуляцией, или контролем.

"Поддержка партнера в процессе потери веса может рассматриваться по-разному. Например, человек, который хочет сфокусироваться на диете, а ее партнер - на физических упражнениях, может оценить предложение пойти на прогулку навязчивим и бесполезним. И наоборот, когда партнеры имеют одинаковые взгляды на процесс похудения, они с радостью примут предложение ", - сообщила Рене Дэйли.

По ее словам, парам могут пойти на пользу разговори по выбору благоприятных психологических условий и стратегий во время потери веса. Это может облегчить процесс похудения, сделать его более эффективным, а также поможет сбалансировать свои цели и укрепить отношения.

Тренировки и похудения у большинства людей неразрывные понятия. Однако, тренировки никак не является средством для похудения. Человек худеет не от тренировок, пищи или травяного сбора. Человек может похудеть только при дефиците энергии.Заправляем в бак немного меньше бензина, чем тратим в течение дня и недостаток организм возьмет с запасов.