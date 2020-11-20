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суббота, 21 ноября 2020 23:46

Какие ошибки делают при тренировках для похудения

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Какие ошибки делают при тренировках для похудения
Чтобы сжигать так много калорий спортом, нужно заниматься на максимуме ежедневно не менее часа. Фото: pixabay

Тренировки и похудения у большинства людей неразрывные понятия.

Однако, тренировки никак не является средством для похудения, утверждает на странице в Instagram нутрициолог Надежда Пахирко.

"Не бойтесь, что вам придется много заниматься, чтобы похудеть! Это не так! Похудеть вполне себе можно и без над-нагрузок", - пишет она.

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По ее словам, человек худеет не от тренировок, пищи или травяного сбора. Человек может похудеть только при дефиците энергии. Заправляем в бак немного меньше бензина, чем тратим в течение дня и недостаток организм возьмет с запасов.

Бывают ситуации, что питание прежнее, но добавили спорт. Чтобы сбросить 100 гр. жира, нужно сжечь 900 ккал (1 гр жира = 9 ккал). За 10 минут бега за 8 км / ч сжигается примерно 80 ккал. Значит, надо бежать на дорожке более часа, чтобы сжечь всего 100 гр жира. А набрать 100 гр жира, можно съев всего 200 гр торта.

Чтобы сжигать так много калорий спортом, нужно заниматься на максимуме ежедневно не менее часа. Это удается только профессиональным спортсменам, для кого тренировки - это работа.

Можно начать такие убойные тренировки, однако, скорее всего, надолго вас не хватит. Как правило, большинство сдувается уже на первой неделе. Тренировки должны быть такими, чтобы вы могли продолжать их и после похудения. Иначе, как только тренировки станут реже, вес быстро вернется. Експерт уточнила, что она выступает против изнурительных тренировок, но за регулярную физическую активность, за движение.

У ка­ж­дой женщины одна из четырех же­лез вну­т­рен­ней се­к­ре­ции от природы активнее других, что влияет на обмен веществ и, следовательно, отражается на внешности. Из-за этого женские фигуры условно делятся на четыре ти­па. Классификация не аб­со­лют­на — гормональный фон слишком сложен, — но ес­ли при­смо­т­реть­ся, в ка­ж­дой мож­но уга­дать преобладание одного из типов.

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