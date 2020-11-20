Какие ошибки делают при тренировках для похудения

Тренировки и похудения у большинства людей неразрывные понятия.
Однако, тренировки никак не является средством для похудения, утверждает на странице в Instagram нутрициолог Надежда Пахирко.
"Не бойтесь, что вам придется много заниматься, чтобы похудеть! Это не так! Похудеть вполне себе можно и без над-нагрузок", - пишет она.
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По ее словам, человек худеет не от тренировок, пищи или травяного сбора. Человек может похудеть только при дефиците энергии. Заправляем в бак немного меньше бензина, чем тратим в течение дня и недостаток организм возьмет с запасов.
Бывают ситуации, что питание прежнее, но добавили спорт. Чтобы сбросить 100 гр. жира, нужно сжечь 900 ккал (1 гр жира = 9 ккал). За 10 минут бега за 8 км / ч сжигается примерно 80 ккал. Значит, надо бежать на дорожке более часа, чтобы сжечь всего 100 гр жира. А набрать 100 гр жира, можно съев всего 200 гр торта.
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Чтобы сжигать так много калорий спортом, нужно заниматься на максимуме ежедневно не менее часа. Это удается только профессиональным спортсменам, для кого тренировки - это работа.
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Можно начать такие убойные тренировки, однако, скорее всего, надолго вас не хватит. Как правило, большинство сдувается уже на первой неделе. Тренировки должны быть такими, чтобы вы могли продолжать их и после похудения. Иначе, как только тренировки станут реже, вес быстро вернется. Експерт уточнила, что она выступает против изнурительных тренировок, но за регулярную физическую активность, за движение.
У каждой женщины одна из четырех желез внутренней секреции от природы активнее других, что влияет на обмен веществ и, следовательно, отражается на внешности. Из-за этого женские фигуры условно делятся на четыре типа. Классификация не абсолютна — гормональный фон слишком сложен, — но если присмотреться, в каждой можно угадать преобладание одного из типов.
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