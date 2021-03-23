Ранний завтрак спасет от диабета

Диетологи рекомендуют начинать свой день с комбинации белка, полезных жиров и клетчатки. Фото: pixabay

Исследования показывают, что полноценный завтрак помогает поддерживать здоровый вес, повышает когнитивные и физические показатели.

Благодаря завтраку снижается невосприимчивость инсулина и риск развития диабета 2-го типа, пишет Insider.

"Мы обнаружили, что у людей, которые начинают есть раньше, снижается уровень сахара в крови, независимо от того, ограничивали они себя в еде в течение 10 часов до этого", - рассказывает доктор Марриам Али, ведущий автор исследования.

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Специалисты проанализировали данные 10 575 взрослых американцев, чтобы выяснить, существует ли закономерность между временем приема пищи, уровнем сахара в крови и показателями инсулина. На основе этого обнаружили, что периодическое голодание связано с высокой невосприимчивостью инсулина. Это означает, что люди, которые придерживались голодания, меньше реагировали на инсулин - гормон, регулирующий уровень сахара в крови. Именно невосприимчивость к нему является фактором риска развития диабета 2-го типа. Она снижалась, если они завтракали до 8:30, независимо от того, голодали они или нет.

Голодание не слишком влияло на уровень сахара, ранний прием пищи продемонстрировал влияние. Ученые говорят, что завтраки имеют существенные преимущества для метаболизма

В то же время, завтрак необязательно должен быть важнейшим приемом пищи, но он может повысить уровень энергии и поддержать его в течение всего дня.

Диетологи рекомендуют начинать день с комбинации белка, полезных жиров и клетчатки. Это может быть йогурт с фруктами и орехами или цельнозерновые тосты с яйцами и овощами.

Врачи из США призвали не пропускать завтрак и употреблять утром правильные блюда. Специалисты развеяли распространенные мифы о беконе, утренних круассанах и сладких хлопьях.