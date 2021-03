Развеяли популярные мифы о здоровом завтраке

Во время первого приема пищи не следует есть пончики, круассаны и булочки. Фото: pixabay.com

Врачи из США призвали не пропускать завтрак и употреблять утром правильные блюда.

Специалисты развеяли распространенные мифы о беконе, утренних круассанах и сладких хлопьях, пишет журнал Eat This, Not That!

"Завтрак запускает обмен веществ в организме. Его отсутствие приводит к замедлению метаболизма и перееданию в течение дня а, как следствие, к увеличению веса", – заявил доктор медицинских наук, хирург-гастроэнтеролог Мадхан Кумар.

Доктор медицинских наук Уильям В. Ли советует прекратить объедаться на завтрак мясными полуфабрикатами. Жареные сосиски, колбасу и бекон лучше заменить более здоровой пищей. На завтрак полезнее выбрать фрукты, йогурт и яйца фермерских кур.

Врач-нутрициолог Ума Знайду убеждена, если человек не завтракал, то на обед с большей вероятностью выберет фастфуд или бутерброд. По ее словам, во время первого приема пищи не следует есть пончики, круассаны, булочки с корицей или сладкие хлопья. Регулярное употребление большого количества углеводов и сахара на голодный желудок может привести к развитию сахарного диабета, а также увеличить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Такая пищевая привычка может спровоцировать начало депрессии или тревожного расстройства.

