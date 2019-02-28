Показали, какие прически будут в тренде в этом году

Трендовыми в 2019-м станут короткие прически. Стилисты советуют не зацикливаться на простом карэ и экспериментировать.
Прическа "Шляпка"
Этот вариант подойдет для женщин с короткими волосами. Он не требует специальной укладки, а тонким волосам придаст объема.
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Асимметрия с неровными прядями
Эту прическу советуют тем, кто хочет освежить свой образ. Популярность набирает сочетание уникальной формы с неординарными цветами. Неравные пряди станут изюминкой нового сезона. Много ухода не требуют, поэтому уместны для женщин с активным образом жизни.
Боб
Вариантов боба существует много: рваный, короткий, асимметричный, классический. Поэтому можно выбирать под свой вкус и стиль.
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Стрижки с выбритыми висками и не только
Эта прическа сегодня особенно популярна среди молодежи. Однако стоит отметить, что она требует специфического выбора одежды.
Польская фотохудожница Магдалена Багрянов делает портреты прохожих на улицах Индии. Свои фотографии она публикует в Instagram.
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