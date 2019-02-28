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четверг, 28 февраля 2019 14:27

Показали, какие прически будут в тренде в этом году
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Трендовыми в 2019-м станут короткие прически. Стилисты советуют не зацикливаться на простом карэ и экспериментировать.

Прическа "Шляпка"

Этот вариант подойдет для женщин с короткими волосами. Он не требует специальной укладки, а тонким волосам придаст объема.

Автор: Rex by Shutterstock
  Прическа "Шляпка"
Прическа "Шляпка"
Автор: Rex by Shutterstock
  Прическа "Шляпка"
Прическа "Шляпка"

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Асимметрия с неровными прядями

Эту прическу советуют тем, кто хочет освежить свой образ. Популярность набирает сочетание уникальной формы с неординарными цветами. Неравные пряди станут изюминкой нового сезона. Много ухода не требуют, поэтому уместны для женщин с активным образом жизни.

Автор: in-gr.pro
  Асимметрия с неровными прядями
Асимметрия с неровными прядями
Автор: vkazivka.com
  Асимметрия с неровными прядями
Асимметрия с неровными прядями
Автор: vkazivka.com
  Асимметрия с неровными прядями
Асимметрия с неровными прядями

Боб

Вариантов боба существует много: рваный, короткий, асимметричный, классический. Поэтому можно выбирать под свой вкус и стиль.

Автор: imagexsotic.com
  Вариантов боба существует много: рваный, короткий, асимметричный, классический
Вариантов боба существует много: рваный, короткий, асимметричный, классический
Автор: TerraWoman.com
  Вариантов боба существует много: рваный, короткий, асимметричный, классический
Вариантов боба существует много: рваный, короткий, асимметричный, классический

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Стрижки с выбритыми висками и не только

Эта прическа сегодня особенно популярна среди молодежи. Однако стоит отметить, что она требует специфического выбора одежды.

Автор: Rex by Shutterstock
  Стрижка с выбритыми висками
Стрижка с выбритыми висками

Польская фотохудожница Магдалена Багрянов делает портреты прохожих на улицах Индии. Свои фотографии она публикует в Instagram.

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