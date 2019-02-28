Показали, какие прически будут в тренде в этом году

Трендовыми в 2019-м станут короткие прически. Стилисты советуют не зацикливаться на простом карэ и экспериментировать.

Прическа "Шляпка"

Этот вариант подойдет для женщин с короткими волосами. Он не требует специальной укладки, а тонким волосам придаст объема.

Автор: Rex by Shutterstock Прическа "Шляпка"

Автор: Rex by Shutterstock Прическа "Шляпка"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото

Асимметрия с неровными прядями

Эту прическу советуют тем, кто хочет освежить свой образ. Популярность набирает сочетание уникальной формы с неординарными цветами. Неравные пряди станут изюминкой нового сезона. Много ухода не требуют, поэтому уместны для женщин с активным образом жизни.

Автор: in-gr.pro Асимметрия с неровными прядями

Автор: vkazivka.com Асимметрия с неровными прядями

Автор: vkazivka.com Асимметрия с неровными прядями

Боб

Вариантов боба существует много: рваный, короткий, асимметричный, классический. Поэтому можно выбирать под свой вкус и стиль.

Автор: imagexsotic.com Вариантов боба существует много: рваный, короткий, асимметричный, классический

Автор: TerraWoman.com Вариантов боба существует много: рваный, короткий, асимметричный, классический ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали лучшие аксессуары на красной дорожке "Оскара"

Стрижки с выбритыми висками и не только

Эта прическа сегодня особенно популярна среди молодежи. Однако стоит отметить, что она требует специфического выбора одежды.

Автор: Rex by Shutterstock Стрижка с выбритыми висками

Польская фотохудожница Магдалена Багрянов делает портреты прохожих на улицах Индии. Свои фотографии она публикует в Instagram.