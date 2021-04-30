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пятница, 30 апреля 2021 12:00

Какими последствиями обернется резкий отказ от хлеба

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Какими последствиями обернется резкий отказ от хлеба
Вполне логичной при отказе от хлеба, будет потеря веса, потому что будет меньше углеводов, которые организм берет от хлеба. Фото: pixabay

На отказ от хлеба организм реагирует различными побочными эффектами.

Исследования доказали, если резко прекратить есть этот продукт, то это может плохо повлиять на самочувствие в целом, пишет Еatthis.

Человек может чувствовать усталость. Ведь любой сорт хлеба дает энергию. Отказаться от него означает лишить себя этого источника энергии в рационе. Поэтому его придется искать в других продуктах.

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Вполне логичной при отказе от хлеба будет потеря веса, потому что будет меньше углеводов.

Также, забрав с рациона хлеб, вы можете столкнуться со сменой настроения. От голода человек не всегда будет чувствовать себя в хорошем настроении. Поэтому, отказываясь от хлеба, его нужно заменить на что-то другое, полезное и сытное.

Капуста имеет большую пользу для здоровья, поэтому ее разновидность брокколи не стоит игнорировать. Ученые говорят, что если есть брокколи регулярно, то самочувствие и фигура будут хорошими. Также этот овощ снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Брокколи содержит витамин К, а он важен для свертывания крови, прочности костей, а также снижение уровня холестерина.

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