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пятница, 09 июля 2021 16:00

Почему людей тянет к вредной пище

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Почему людей тянет к вредной пище
Психологические проблемы и бессонница также могут быть причиной того, что человек ест плохую пищу. Фото: pixabay

Придерживаться правильного питания теперь популярно и многие пытаются это делать.

Моментами все же возникает непреодолимое желание попробовать что-то вредное, пишет "Жіночий світ".

Это может быть сигналом о проблемах с пищеварительной системой, по словам диетологов. Резкая тяга к фастфуду, острой, жирной, жареной пищи указывает на дисбаланс микрофлоры кишечника.

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Психологические проблемы и бессонница также могут быть причиной того, что человек ест неправильную пищу. Ведь именно кишечник вырабатывает гормон радости.

Поэтому медики советуют проверить пищеварительную систему, если есть тревожность, раздражение, депрессия и другие отклонения, которые мешают человеку радоваться жизни.

Не секрет, что питание человека влияет на все функции организма и его здоровья. Люди склонны ошибаться в выборе продуктов, из-за чего организм быстрее стареет. Не советуют увлекаться продуктами, в составе которых много натрия. Из-за этого может подняться давление и риск заболевания сердца. Суточная доза натрия - 2300 мл.

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