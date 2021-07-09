Почему людей тянет к вредной пище

Придерживаться правильного питания теперь популярно и многие пытаются это делать.
Моментами все же возникает непреодолимое желание попробовать что-то вредное, пишет "Жіночий світ".
Это может быть сигналом о проблемах с пищеварительной системой, по словам диетологов. Резкая тяга к фастфуду, острой, жирной, жареной пищи указывает на дисбаланс микрофлоры кишечника.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нюхать кофе, есть авокадо и шоколад: назвали способы борьбы со стрессом
Психологические проблемы и бессонница также могут быть причиной того, что человек ест неправильную пищу. Ведь именно кишечник вырабатывает гормон радости.
Поэтому медики советуют проверить пищеварительную систему, если есть тревожность, раздражение, депрессия и другие отклонения, которые мешают человеку радоваться жизни.
Не секрет, что питание человека влияет на все функции организма и его здоровья. Люди склонны ошибаться в выборе продуктов, из-за чего организм быстрее стареет. Не советуют увлекаться продуктами, в составе которых много натрия. Из-за этого может подняться давление и риск заболевания сердца. Суточная доза натрия - 2300 мл.
Комментарии