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Ошибки питания, которые ускорят старения

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Ошибки питания, которые ускорят старения
Отказываться от абсолютно всех жиров также не надо. Фото: pixabay

Не секрет, что питание человека влияет на все функции организма и его здоровья.

Люди склонны ошибаться в выборе продуктов, из-за чего организм быстрее стареет, пишет health.comments.ua

Не советуют увлекаться продуктами, в составе которых много натрия. Из-за этого может подняться давление и риск заболевания сердца. Суточная доза натрия - 2300 мл.

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Отказываться от абсолютно всех жиров также не надо. Они защищают органы и поддерживают рост клеток организма. Чтобы похудеть, надо меньше есть именно насыщенных жиров, что увеличивают холестерин.

Избыток сахара также провоцирует старение. Он повышает давление, риск диабета, сердечных проблем и развитие жировой болезни печени.

Дефицит клетчатки вызовет проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердцем, а токсины накопятся.

Не надо экономить на овощах и фруктах. Они - ценный источник витаминов и полезных веществ, которые поддерживают нормальное функционирование организма. Когда их недостаточно, то плохо работают все системы и органы.

Продлить молодость человека способен витамин Е, который называют еще витамином красоты. Попадая в организм, он стимулирует процессы регенерации и обновления клеток, препятствует старению кожи, сохраняет и поддерживает ее красоту, разглаживает морщины и дает эффект лифтинга.

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