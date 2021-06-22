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вторник, 22 июня 2021 23:46

Какой витамин продлевает молодость

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Какой витамин продлевает молодость
Витамин Е не синтезируется в организме человека, поэтому его получают из пищи. Фото: pixabay

Продлить молодость человека способен витамин Е, который называют еще витамином красоты.

Попадая в организм, он стимулирует процессы регенерации и обновления клеток, препятствует старению кожи, сохраняет и поддерживает ее красоту, разглаживает морщины и дает эффект лифтинга, пишет mic.

Наибольшая его польза в том, что является сильным антиоксидантом и кардиопротектором, участвует в синтезе различных гормонов. Обладает противовоспалительными свойствами, повышает иммунитет - клетки тканей тела становятся более устойчивыми к воздействию внешней среды.

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Витамин Е не синтезируется в организме человека, поэтому его получают из пищи. Соответственно, должен быть определенный рацион, как его источник. Свет разрушает витамин Е во время хранения продуктов. Он чувствителен к кислороду. Хорошо сохраняется в замороженных плодах. Максимум витамина после обработки в растительных маслах холодного отжима.

Также витамин Е содержится в овощах и фруктах. Организм получает из них от 12 до 18% витамина Е.

Если человек чувствует себя безенергичним, то причиной этого может быть недостаток некоторых продуктов в рационе. Яйца являются одними из тех продуктов, которие и дают энергию.В своем составе они имеют много незаменимых аминокислот, витаминов А, Д, В2, В5, В12, фосфора, кальция, селена, железа и цинка, лецитина, омега-3 жирных кислот. А холин участвует в передаче импульсов от нервной клетки к мышечной, входит в состав мембран всех клеток.

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