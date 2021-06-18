Энергии можно добавить, если есть правильные продукты

Яйца содержат много незаменимых аминокислот. Фото: pixabay

Если человек чувствует себя безенергичним, то причиной этого может быть недостаток некоторых продуктов в рационе.

Яйца являются одними из тех продуктов, которие и дают энергию, рассказала ендокринолог Екатерина Григорьева в Instagram.

В своем составе они имеют много незаменимых аминокислот, витаминов А, Д, В2, В5, В12, фосфора, кальция, селена, железа и цинка, лецитина, омега-3 жирных кислот. А холин участвует в передаче импульсов от нервной клетки к мышечной, входит в состав мембран всех клеток.

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Шпинат также дает энергию, так как содержит нерастворимую клетчатку, природный сорбент и детоксикант. Корм для полезной микрофлоры кишечника, поэтому и укрепляет иммунитет.

Морская рыба заполняет витамина В12 в организме. Очень полезны скумбрия, треска, сельдь.

Субпродукты - ежевика, черника, черная смородина, голубика, шелковица, слива, черноплодная рябина, ирга, черемуха, жимолость, терн, черная малина, темный крыжовник. Это доступный источник белков, жиров, а также триптофана, который очень важен для глубокого здорового сна.

Питания человека и его образ жизни может непосредственно влиять на его счастье. Эксперты утверждают, что некоторые продукты повышают выработку гормонов счастья типа эндорфина, серотонина и окситоцина.