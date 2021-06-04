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суббота, 05 июня 2021 10:00

Еда влияет на ощущение счастья

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Еда влияет на ощущение счастья
Частые объятия также способствуют счастью. Фото: pixabay

Питания человека и его образ жизни может непосредственно влиять на его счастье.

Эксперты утверждают, что некоторые продукты повышают выработку гормонов счастья типа эндорфина, серотонина и окситоцина, пишет The Health Site.

Среди них орехи и семена с большим количеством триптофана, йогурт, что повышает уровень пробиотиков в кишечнике, острая пища с капсаицином, которая способствует выделению эндорфинов, яйца и рыба с витаминами B3, B6 B12 и жирными кислотами Омега-3, а также шпинат, листовая зелень и банан. Эти продукты богаты магнием, который, согласно исследованиям, повышает уровень серотонина и дофамина.

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Также есть определенные способы в ежедневной рутине, которые могут сделать человека счастливее. Например, физические нагрузки ежедневно, освобождающие гормон эндорфин, который вызывает положительные эмоции. Регулярные занятия спортом укрепляют здоровье, а это повышает уверенность в себе и самооценку.

Достижение поставленных целей также увеличивает ощущение счастья. Чтобы реже разочаровываться, можно ставить простые цели. А их достижения очень повышает настроение.

Счастье также приносят симпатии ко всем. Стоит стараться чаще делать добрые дела и сохранять любезность. Наблюдения показывают, что такое поведение освобождает гормон серотонин, который повышает уровень счастья, укрепляет сон и процессы пищеварения.

Частые объятия также способствуют счастью. Физические прикосновения в мире пандемии полностью утрачены, но когда все закончится, обниматься нужно чаще. Таким образом вырабатывается окситоцин.

Британские исследователи выявили, как чувствовать себя счастливым. По их совету, совсем не обязательно для счастья иметь много денег. Секрет в том, чтобы снизить ожидания от жизни и не разочаровываться, когда они не осуществляются. В то же время, их и не стоит слишком занижать, чтобы не чувствовать ненужность миру.

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05
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