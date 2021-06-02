Как чувствовать себя счастливее. Совет удивит

Счастье очень связано с ожиданиями. И умеренные ожидания увеличивают шансы чувствовать хорошо и радостно. Фото: pexels

Британские исследователи выявили, как чувствовать себя счастливым.

По их совету, совсем не обязательно для счастья иметь много денег, пишет The Daily Mail.

Секрет в том, чтобы снизить ожидания от жизни и не разочаровываться, когда они не осуществляются. В то же время, их и не стоит слишком занижать, чтобы не чувствовать ненужность миру.

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По убеждению ученых, это и является основой счастливой жизни. Они создали проект по исследованию уравнения счастья. Его цель - найти простейшее уравнение, которое могло бы дарить людям радость. Специальная мобильная игра заставляет пользователей идти на риски и оценивать их. Более 18 тыс. пользователей загрузили приложение, поэтому автоматически стали добровольцами в этом эксперименте.

Результаты показали, что счастье очень связано с ожиданиями. И умеренные ожидания увеличивают шансы чувствовать себя хорошо и радостно. А вот слишком высокая планка заставляет людей сталкиваться с неприятными эмоциями.

Будничные привычки могут повысить тревожность человека. Например, курение не уменьшает стресс или беспокойство, как кто-то считает. А заедая стресс, плохое настроение только ухудшается. Бывает, что человек расслабляется в интернете. Но это тоже неправда, потому что, листая ленту соцсети, мозг загружен еще больше. Но от этих привычек можно и не избавляться, а только изменить их.