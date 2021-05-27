Ежедневные привычки, от которых растет тревожность

Каждый раз, нервничая или испытывая тревогу, надо сконцентрироваться на дыхании, или определить другие приемы, которые успокаивали. Фото: pixabay

Будничные привычки могут повысить тревожность человека.

Например, курение не уменьшает стресса или беспокойства, как кто-то считает, пишет smclinic.

А, заедая стресс, плохое настроение только ухудшается. Бывает, что человек расслабляется через интернет. Но это тоже неправда, потому что, листая ленту соцсети, мозг загружен еще больше. Но от этих привычек можно и не избавляться, а только изменить их.

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Можно попробовать подобрать более здоровую альтернативу: например, когда люди бросают курить, они переключаются на жевательную резинку вместо сигарет, когда нервничают, а те, кто хочет снизить вес, заменяют снеки фруктами. Каждый раз, нервничая или испытывая тревогу, надо сконцентрироваться на дыхании, или определить другие приемы, которые успокаивали.

Апатия во время пандемии стала еще более распространенной. В таком состоянии человек теряет интерес ко всему и всем, что его окружает и не хочет ничего делать. Признаки апатии: постоянная усталость, замкнутость, сонливость, изменение четкости речи, потеря аппетита, плохое настроение, отсутствие инициативы, плохая концентрация.