Как распознать состояние апатии и вернуться к жизни

Если равнодушие затягивает, то важно вовремя начать хотя бы какие-то движения вперед. Фото: pixabay

Апатия во время пандемии стала еще более распространенной.

В таком состоянии человек теряет интерес ко всему и всем, что его окружает и не хочет ничего делать, пишет телеграмм канал "Психологическая поддержка".

Признаки апатии: постоянная усталость, замкнутость, сонливость, изменение четкости речи, потеря аппетита, плохое настроение, отсутствие инициативы, плохая концентрация.

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"Лучший способ справиться с нежелательными эмоциями, включая апатию, - принять решительные действия. Апатия в значительной мере способствует прокрастинации. Не откладывайте запланированные дела на потом - сделайте что-нибудь! Начните хотя бы с небольших шагов или найдите новое решение", - говорят эксперты.

По их словам, долгое состояние апатии может быть сигналом о депрессии. Если равнодушие затягивает, то важно вовремя начать хотя бы какие-то движения вперед. Также не стоит бояться просить о помощи у других.

Ментальное здоровье нужно постоянно держать в тонусе и следить за ним. Есть несколько вариантов, как это сделать. Стоит попробовать улучшить бытовые условия, избавиться от вредных привычек.