Назвали действенные способы поддержки здоровья психики

Во время серьезных трудностей с психическим здоровьем может понадобиться помощь квалифицированных специалистов. Фото: pixabay

Ментальное здоровье нужно постоянно держать в тонусе и следить за ним.

Есть несколько вариантов, как это сделать, рассказала Gazeta.ua эксперт по психологическому и ментальному здоровья Вера Паучок.

По ее словам, стоит попробовать улучшить бытовые условия, избавиться от вредных привычек.

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"Надо также формировать здоровые привычки как для себя, так и для своей семьи, устанавливать социальные связи и поддерживать контакт с семьей, друзьями, соседями, коллегами. Если необходимо, то сменить работу".

Эксперт отмечает, что во время серьезных трудностей с психическим здоровьем может понадобиться помощь квалифицированных специалистов.

"Не занимайтесь самолечением, а обращайтесь к психологу, психотерапевту или психиатру. За ментальным здоровьем нужно следить так же, как вы следите за здоровьем вашего организма в целом", - отметила Вера Паучок.

Психологическое здоровье человека играет важную роль в становлении его характера и преодолении жизненных трудностей. Немалую роль психологическая гармония играет в поведении человека и отношении к окружающим. Также есть перечень признаков ментально здорового человека.