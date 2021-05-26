Назвали действенные способы поддержки здоровья психики

Ментальное здоровье нужно постоянно держать в тонусе и следить за ним.
Есть несколько вариантов, как это сделать, рассказала Gazeta.ua эксперт по психологическому и ментальному здоровья Вера Паучок.
По ее словам, стоит попробовать улучшить бытовые условия, избавиться от вредных привычек.
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"Надо также формировать здоровые привычки как для себя, так и для своей семьи, устанавливать социальные связи и поддерживать контакт с семьей, друзьями, соседями, коллегами. Если необходимо, то сменить работу".
Эксперт отмечает, что во время серьезных трудностей с психическим здоровьем может понадобиться помощь квалифицированных специалистов.
"Не занимайтесь самолечением, а обращайтесь к психологу, психотерапевту или психиатру. За ментальным здоровьем нужно следить так же, как вы следите за здоровьем вашего организма в целом", - отметила Вера Паучок.
Психологическое здоровье человека играет важную роль в становлении его характера и преодолении жизненных трудностей. Немалую роль психологическая гармония играет в поведении человека и отношении к окружающим. Также есть перечень признаков ментально здорового человека.
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