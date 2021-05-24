Охарактеризовали человека, которого можно назвать психологически здоровим

Психическое здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, при котором человек может реализовать свои способности. Фото: pixabay

Психологическое здоровье человека играет важную роль в становлении его характера и преодолении жизненных трудностей.

Немалую роль психологическая гармония играет в поведении человека и отношении к окружающим, рассказала Gazeta.ua эксперт по психологическому и ментальному здоровью Вера Паучок.

Она также пояснила, что именно следует понимать под определением "психическое здоровье".

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"ВОЗ объясняет, что психическое здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, при котором человек может реализовать свои способности. Также он способен противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в общественную жизнь. Психическое здоровье является важной частью общего здоровья и самочувствия", - объясняет эксперт.

По ее словам, также есть перечень признаков человека, который является ментально здоровым.

"Такая личность понимает свои эмоциональные состояния и может управлять ими, умеет и способна строить отношения с другими людьми, получает удовольствие от жизни, принимает независимые и взвешенные решения. Открыта к обучению и развитию, положительно настроена к себе, умеет приспосабливаться к новым условиям жизни, может активно преодолевать текущие вызовы".

Поражения - это то, что нас закаляет и помогает стать сильнее. Именно поэтому просто необходимо научиться их принимать.Прежде всего, следует осознать и принять то, что произошло. Это реальность и с ней нужно жить.Нужно и можно научиться не расстраиваться. Специалисты утверждают, что ощущение радости и прилив дофамина происходит именно из-за ожидания события. Человек мечтает о будущем и в этот момент счастлив.