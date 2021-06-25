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воскресенье, 27 июня 2021 23:46

Назвали связь между сном и характером человека

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Назвали связь между сном и характером человека
Те, кто положительно смотрят на мир, имеют более крепкий сон и они всегда спокойны. Фото: pixabay

Исследователи решили поискать связь между сном человека и его характером.

В эксперименте приняли участие 3500 человек в возрасте от 32 до 51 года, передает hyser.com.ua.

После опроса добровольцев, оказалось, что те, кто положительно смотрят на мир, имеют более крепкий сон и они всегда спокойны. У людей, которые спят беспокойно, чаще ощущается напряженность в течение дня.

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Оптимисты гораздо реже имеют проблемы с сердцем и сосудами, а также хронические болезни.

Ученые предполагают, что для крепкого сна надо относиться к жизни правильно и пытаться бороться со стрессовыми ситуациями. Если бессонница преследует человека постоянно, то это может означать хроническую болезнь.

Чтобы нормализовать режим сна, можно попробовать метод "4-7-8", который разработал врач Эндрю Вейл. Благодаря этому можно успокоиться и расслабить нервную систему перед сном. Надо сначала выдохнуть весь воздух со звуком, закрыть рот и медленно вдыхать в течение 4 с. Тогда задержать воздух на 7 с., затем снова выдыхать в течение 8 с. Упражнение рекомендуется повторить несколько раз.

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