От бессонницы можно избавиться благодаря новым привычкам

На ночь также надо выключать все гаджеты. Фото: pixabay

В мире бессонницей страдают миллионы людей, и они не могут найти причину этому.

Проблемы со сном возникают из-за нервов, стресса и нестабильного распорядка дня, пишет Healthline.

Чтобы нормализовать режим, можно попробовать метод "4-7-8", который разработал врач Эндрю Вейл. Благодаря этому можно успокоиться и расслабить нервную систему перед сном. Надо сначала выдохнуть весь воздух со звуком, закрыть рот и медленно вдыхать в течение 4 с. Тогда задержать воздух на 7 с., затем снова выдыхать в течение 8 с. Упражнение рекомендуется повторить несколько раз.

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Если просыпаться и ложиться в одно время каждый день, внутренние часы будут поддерживать регулярный график. Взрослым нужно спать 7-9 ч.

Йога - еще один способ улучшить сон. Медитация расслабляет мозг, помогает избавиться от лишних мыслей и тревоги.

Еще на качество сна влияет то, что мы едим накануне. Высокоуглеводные блюда нарушают здоровый ночной отдых. Жирную и тяжелую пищу можно есть за 4-5 ч. до сна. Можно также слушать расслабляющую музыку.

Физические упражнения в течение дня помогут преодолеть стресс, но важно соблюдать привычные нагрузки и не переусердствовать.

На ночь также надо выключать все гаджеты. Некоторые люди чувствительны к ним, и они плохо влияют на сон. Телевизор, смартфон и т.д. излучают синий свет, что в темноте влияет на мозг и глаза отрицательно.

Люди, которые поздно ложатся спать, со временем сталкиваются с изменениями в организме. Недосыпания дает плохие последствия для здоровья: депрессию, болезни сердца и ожирение. Исследователи обнаружили, почему так важно засыпать до 23:00. Именно в это время начинается фаза медленного сна и мозг успевает восстанавливаться, что положительно влияет на все системы организма.