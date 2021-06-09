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среда, 09 июня 2021 16:14

Назвали время, когда нужно засыпать

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Назвали время, когда нужно засыпать
Уставший невыспавшийся организм очень чувствителен к болезнетворных бактерий. Фото: pixabay

Люди, которые поздно ложатся спать, со временем сталкиваются с изменениями в организме.

Недосыпания дает плохие последствия для здоровья: депрессию, болезни сердца и ожирение, пишет "Обозреватель".

Исследователи обнаружили, почему так важно засыпать до 23:00. Именно в это время начинается фаза медленного сна и мозг успевает восстанавливаться, что положительно влияет на все системы организма.

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Если же не ложиться спать до этого времени, то одной из проблем, с которыми можно столкнуться, является ожирение. При недостатке сна нарушается выработка гормонов, отвечающих за сытость организма. Человек голоден, поэтому имеет все шансы переедать.

Сон отвечает за активность. Чем больше организм успевает отдохнуть, тем активнее и продуктивнее пройдет следующий день, независимо от того, что человек будет делать.

Эмоциональное состояние также зависит от сна. Люди, которые ложатся поздно, чаще находятся в депрессии. Если снятся кошмары, то стоит лечь спать пораньше. Когда человек не отдыхает, растет уровень гормона стресса.

Уставший и невыспавшийся организм чувствителен к болезнетворным бактериям. Ложась спать вовремя, иммунитет укрепляется. Люди, которые ложатся слишком поздно, больше склонны заболеть диабетом, чем те, кто спит достаточное количество часов.

Полноценный сон способствует восстановлению клеток кожи. У тех, кто мало спит, преимущественно тусклый цвет лица. В то же время, спать много также не стоит.

Если ложиться вовремя - улучшится память. Мозг будет работать гораздо лучше, когда отдыхает нормально.

Риск тяжелой депрессии уменьшается на 23% в случае, если человек просыпается на час раньше привычного режима сна. Исследователи провели специальный эксперимент, чтобы понять это. У 840 тыс. добровольцев изучали связь между их сном и депрессией.

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