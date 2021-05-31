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понедельник, 31 мая 2021 18:01

Совы vs жаворонки: у кого чаще бывают депрессии

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Совы vs жаворонки: у кого чаще бывают депрессии
Те, кто ложится спать раньше, имеют вдвое больше шансов депрессией, по сравнению с ранними птичками. Фото: pixabay

Риск тяжелой депрессии уменьшается на 23% в случае, если человек просыпается на час раньше привычного режима сна.

Исследователи провели специальный эксперимент, чтобы понять это, пишет Jama Phychiasty.

В 840 тыс. добровольцев изучали связь между их сном и депрессией.

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Оказалось, что те, кто ложится спать позже, имеют вдвое больше шансов на депрессию, по сравнению с ранними птицами.

Специалисты говорят, что среда, в которой живут люди, более подходит для "жаворонков", поэтому "совы" часто чувствуют, что они не соответствуют общественним часам.

Благодаря раннему пробуждению повышаются шансы на успех. Это объясняется тем, что в сов простая синхронизация с "классическим" офисным работником. В жаворонков такой проблемы нет, что и делает их более успешными.

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