Совы vs жаворонки: у кого чаще бывают депрессии

Риск тяжелой депрессии уменьшается на 23% в случае, если человек просыпается на час раньше привычного режима сна.
Исследователи провели специальный эксперимент, чтобы понять это, пишет Jama Phychiasty.
В 840 тыс. добровольцев изучали связь между их сном и депрессией.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему полезно спать без подушки
Оказалось, что те, кто ложится спать позже, имеют вдвое больше шансов на депрессию, по сравнению с ранними птицами.
Специалисты говорят, что среда, в которой живут люди, более подходит для "жаворонков", поэтому "совы" часто чувствуют, что они не соответствуют общественним часам.
Благодаря раннему пробуждению повышаются шансы на успех. Это объясняется тем, что в сов простая синхронизация с "классическим" офисным работником. В жаворонков такой проблемы нет, что и делает их более успешными.
Комментарии