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воскресенье, 23 мая 2021 23:46

Быть жаворонком: почему важно просыпаться раньше

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Быть жаворонком: почему важно просыпаться раньше
Специалисты из Австралии обнаружили, что жаворонки меньше страдают ожирением, чем совы, которые меньше занимаются физической активностью. Фото: pixabay

Обычно существует два типа людей - те, кто просыпается рано и те, кто долго спит. Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Ученые утверждают, что жаворонки имеют больше шансов стать успешными и довольными жизнью, потому что начинают свой день раньше, пишет change.ua

Благодаря раннему пробуждению повышаются шансы на успех. Это объясняется тем, что в сов простая синхронизация с "классическим" офисным работником. В жаворонков такой проблемы нет, что и делает их более успешными.

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Укрепляется здоровье, потому что ранний подъем позволяет настроиться на день не спеша. В жаворонков чаще всего остается время на зарядку, завтрак и другие дела, которые они успевают сделать до начала активной части суток, что улучшает самочуствие.

В жаворонков редко проявляется прокрастинация. Ведь в утренние часы человек более продуктивен. Если настроиться на активность, то никакая прокрастинация не остановит. Утренняя производительность дает толчок, который не утихает до самого вечера.

Специалисты из Австралии обнаружили, что жаворонки меньше страдают ожирением, чем совы, которые меньше занимаются физической активностью, так как времени на это остается меньше, чем у жаворонков. Совы гораздо меньше занимаются спортом и больше сидят за компьютером или просмотром телевизора.

Также люди, которые рано встают, более довольны жизнью, чем те, кто встает поздно.

Вариантов подушек для сна есть множество: ортопедические, пуховые, синтепоновые, или наполненные перьями. Но все равно ни одна из них не гарантирует того, что можно лучше выспаться. Эксперимент показал, что будет, если спать без подушки. Прежде всего, когда человек просыпается, то не чувствует боли в спине и шее.

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