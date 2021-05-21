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пятница, 21 мая 2021 09:54

Почему полезно спать без подушки

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Почему полезно спать без подушки
Эксперимент показал, что будет, если спать без подушки. Фото: pixabay

Вариантов подушек для сна есть множество: ортопедические, пуховые, синтепоновые, или наполненные перьями.

Но все равно ни одна из них не гарантирует того, что можно лучше выспаться, пишет Health Shots.

Эксперимент показал, что будет, если спать без подушки. Прежде всего, когда человек просыпается, то не чувствует боли в спине и шее.

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Еще один положительный момент эксперимента - отсутствие мигрени. Также кожа за ночь очищаться лучше. На наволочке быстро накапливается большое количество грязи и пота, провоцирует появление высыпаний, закупоривания пор на коже лица и преждевременное возникновение морщин. Чтобы избежать этого, достаточно подстелить под лицо чистую тонкую ткань, которую можно заменить в любой удобный момент.

Благодаря сну без подушки можно находиться в естественном положении, что помогает позвоночнику, шее и спине придерживаться своего естественного изгиба и качество сна улучшается.

Кроме уменьшения дискомфорта, сон без подушки помогает расслабиться и уменьшить стресс. Ночь, проведенная в покое гарантирует, что утром у вас будет лучше настроение, а в течение дня - меньше раздражения.

Для того чтобы утром не чувствовать усталость, достаточно подобрать правильный сигнал будильника. Австралийские ученые заявили, что это вполне реально. Те, кто ложатся поздно, преимущественно утром трудно встают. Распространенная проблема - сонная инерция, которая может длиться несколько часов после тяжелого пробуждения. Если правильно настроить будильник, то этого можно избежать.

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Дата
21
мая

Начали издавать "Украинский альманах"

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