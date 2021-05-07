Правильный сигнала будильника избавит утренней усталости

Исследователи провели эксперимент, который показал, что людям гораздо легче просыпаться под мелодичный будильник. Фото: pixabay

Для того, чтобы утром не чувствовать усталость, достаточно подобрать правильный сигнал будильника.

Австралийские ученые заявили, что это вполне реально, пишут 24 Plos ONE.

Те, кто ложатся поздно, преимущественно утром трудно встают. Распространенная проблема - сонная инерция, которая может длиться несколько часов после тяжелого пробуждения. Если правильно настроить будильник, то этого можно избежать.

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Исследователи сделали эксперимент, который показал, что людям гораздо легче просыпаться под мелодичный будильник, чем под стандартные прерывистые звуки, которые заставляют ненавидеть утро и весь мир вокруг.

"Исследование показало, что мелодичные звуки будильника помогают преодолеть утреннюю усталость независимо от жанра используемой для сигнала музыки. То есть мелодия (любая) значительно лучше подходит для применения в качестве сигнала будильника чем какие-либо резкие прерывистые звуки", - утверждают ученые.

Диетологи назвали продукты, которые помогут похудеть, когда человек спит. Эксперты говорят, что низкокалорийные продукты богатые клетчаткой и белком - это идеальный вариант. В киви, например, только 45 калорий и он обогащен витамином C. В составе имеет два грамма клетчатки, которая улучшает пищеварение и уменьшает воспаление.