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Назвали диету, благодаря которой можно прожить дольше

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Назвали диету, благодаря которой можно прожить дольше
Некоторые диеты связаны с повышенным риском развития хронических заболеваний, поэтому их лучше избегать. Фото: pixabay

Есть диеты, с которыми полезно не только худеть, но и продлевать жизнь.

О влиянии пищи на снижение риска смерти пишет Lancet.

Источник пищи заметно влияет на связь между потреблением углеводов и смертностью, как выяснили специалисты.

Низкоуглеводные диеты с преобладанием белков и жиров животного происхождения, как баранина, говядина, свинина и курица, были связаны с более высокой смертностью. А те режимы питания, в которых растительные белки и жиры из овощей, орехов, арахисового масла и цельнозернового хлеба, были связаны с низким риском смертности. Такие диеты "атакуют" вредный висцеральный жир, скрывающийся вокруг жизненно важных органов. Минимальный риск смерти у человека был, если он ел 50-55% углеводов.

Некоторые диеты связаны с повышенным риском развития хронических заболеваний, поэтому их лучше избегать.

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Вредными для здоровья также являются диеты с высоким содержанием насыщенных жиров, которые содержатся в сливочном масле, сале, жирном мясе и сыре. Эти продукты повышают уровень холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний.

Продукты, в которых много сахара, даже если и натуральные, все равно не являются полезными. Фруктовую диету нужно начинать только после консультации с врачом. Если эта диета длится долго, то в организме возникает дефицит белка. Белковое голодание не смогут компенсировать даже самые дорогие и полезные фрукты. Во фруктах также нет жирных кислот, кальция, витамина В12, D и многих других необходимых элементов. Без них организм плохо функционирует.

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Дата
26
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