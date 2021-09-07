Лайфхак, чтобы косметика служила дольше

Большинство средств разработаны с учетом хранения при комнатной температуре. Фото: pixabay

Чтобы не выбрасывать старую косметику, которой еще осталось много, можно ее сохранить качественной благодаря определенным правилам.

Первое, что следует сделать - проверить срок хранения, рассказала косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram.

При правильных условиях хранения к этому сроку смело можно добавлять еще до полугода дополнительного хранения и не беспокоиться о качестве и свойствах продукта, по словам специалиста.

Необходимо, чтобы это средство было плотно закрыто. Если упаковка с дозаторами, то средство не контактирует с кислородом, поэтому может храниться гораздо дольше.

Также стоит уточнить условия хранения и температурный режим, которие указано. Если 5-25 градусов, то надо хранить при комнатной температуре, в сухом прохладном месте. Тогда нельзя на подоконнике под открытым лучами солнца, не в парилке, в холодильнике. В холодильник можно поставить, если на упаковке пишет температура ниже 5 градусов.

Большинство средств разработаны с учетом хранения при комнатной температуре. А если температура будет слишком низкой, они могут потерять свои свойства, расслоиться. То есть хранение в холодильнике наоборот может сократить срок их использования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что провоцирует старение организма - ответ косметолога

Еще на упаковке должен быть значок "Песочные часы". Он означает срок, до истечения которого средство сохраняет все свои свойства.

После жаркого лета кожа нуждается в интенсивном увлажнении, борьбе с пигментацией, морщинами. Поэтому согласно этим изменениям надо планировать уход. После жаркого летнего сезона у кожи могут появиться новые задачи: интенсивное увлажнение после жаркого солнца, борьба с пигментацией, которая проявилась, появление морщин в результате воздействия УФ. Соответственно, уход будет выстраиваться, учитывая эти изменения.