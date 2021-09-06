Как ухаживать за кожей осенью

Осенью следует выбирать более плотные текстуры средств. Фото: pixabay

В начале осени надо сразу готовить средства ухода за кожей.

Об основных правилах ухода за кожей рассказала косметолог Ольга Петрунина в Instagram.

После жаркого лета кожа нуждается в интенсивном увлажнении, борьбе с пигментацией, морщинами. Поэтому согласно этим изменениям надо планировать уход.

После жаркого летнего сезона у кожи могут появиться новые задачи: интенсивное увлажнение после жаркого солнца, борьба с пигментацией, которая проявилась, появление морщин в результате воздействия УФ. Соответственно, уход будет выстраиваться, учитывая эти изменения.

Следует учесть, что средства, которые можно начинать использовать осенью, по составу отличаются от летних. Могут содержать кислоты, ретинол. Осенью также начинают использовать химические пилинги, но необходимо при этом посоветоваться с врачом.

Осенью следует выбирать более плотные текстуры средств.

Погода и регион проживания также имеют значение. От индекса УФ будет зависеть выбор средств: SPF-кремом можно защитить кожу от УФ-излучения, при долгом пребывании на солнце при индексе УФ выше 2. В зависимости от региона, примерно со второй половины октября следует соблюдать правила зимнего ухода. Солнце уже не активное, поэтому можно использовать кислотную косметику и химические пилинги.

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Основа ухода всегда остается неизменной. Недостаточно одного крема, чтобы ухаживать за лицом. Важный комплекс ежедневных и еженедельных процедур также.

Тейпи - это процедура, которая подходит для тела, но не для лица. Мышцы лица связаны с лицевым нервом, то есть импульс идет сразу из головного мозга по нерву, и мышца сокращается. Это происходит, когда мы чувствуем эмоцию. Тейпи - это пластыри, которые вредят поверхности кожи.