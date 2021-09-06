Как ухаживать за кожей осенью

 
Ексклюзивы
1/5
Склад, "глушилка" и концертный зал - чем известный Костел Святого Николая
Склад, "глушилка" и концертный зал - чем известный Костел Святого Николая
Просмотров: 261
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 306
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 990
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Просмотров: 594
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 459
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
1 Просмотров: 7677
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 2304
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 333
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1899
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Просмотров: 10161
Фото
Все фото
5
7
3
5
6
Красота в простоте: идеи универсального маникюра на все случаи жизни
Красота в простоте: идеи универсального маникюра на все случаи жизни
Черное и белое: примеры стильных образов, где объединили два цвета
Черное и белое: примеры стильных образов, где объединили два цвета
Назвали модную вещь, которая должна быть в каждом осеннем гардеробе
Назвали модную вещь, которая должна быть в каждом осеннем гардеробе
Какие помады больше всего подходят брюнеткам - актриса показала пример
Какие помады больше всего подходят брюнеткам - актриса показала пример
Челки, кудри и каре - какие стрижки будут в моде
Челки, кудри и каре - какие стрижки будут в моде
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1206
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1152
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 432
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1017
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2043
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 сентября 2021
Просмотров: 45
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
понедельник, 06 сентября 2021 15:59

Как ухаживать за кожей осенью

  Комментировать
Как ухаживать за кожей осенью
Осенью следует выбирать более плотные текстуры средств. Фото: pixabay

В начале осени надо сразу готовить средства ухода за кожей.

Об основных правилах ухода за кожей рассказала косметолог Ольга Петрунина в Instagram.

После жаркого лета кожа нуждается в интенсивном увлажнении, борьбе с пигментацией, морщинами. Поэтому согласно этим изменениям надо планировать уход.

После жаркого летнего сезона у кожи могут появиться новые задачи: интенсивное увлажнение после жаркого солнца, борьба с пигментацией, которая проявилась, появление морщин в результате воздействия УФ. Соответственно, уход будет выстраиваться, учитывая эти изменения.

Следует учесть, что средства, которые можно начинать использовать осенью, по составу отличаются от летних. Могут содержать кислоты, ретинол. Осенью также начинают использовать химические пилинги, но необходимо при этом посоветоваться с врачом.

Осенью следует выбирать более плотные текстуры средств.

Погода и регион проживания также имеют значение. От индекса УФ будет зависеть выбор средств: SPF-кремом можно защитить кожу от УФ-излучения, при долгом пребывании на солнце при индексе УФ выше 2. В зависимости от региона, примерно со второй половины октября следует соблюдать правила зимнего ухода. Солнце уже не активное, поэтому можно использовать кислотную косметику и химические пилинги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не забывать о диетах: лучший способ питания для тех, кто занимается спортом

Основа ухода всегда остается неизменной. Недостаточно одного крема, чтобы ухаживать за лицом. Важный комплекс ежедневных и еженедельных процедур также.

Тейпи - это процедура, которая подходит для тела, но не для лица. Мышцы лица связаны с лицевым нервом, то есть импульс идет сразу из головного мозга по нерву, и мышца сокращается. Это происходит, когда мы чувствуем эмоцию. Тейпи - это пластыри, которые вредят поверхности кожи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как ухаживать за кожей осенью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
сентября

Пыкассо нарисовал грядущую войну

Самое читаемое
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
9
 1 Просмотров: 7677
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
28
 Просмотров: 5851
Британская модель похвасталась аппетитными формами
Британская модель похвасталась аппетитными формами
3
 Просмотров: 5346
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
 Просмотров: 4365
Виктора Ющенко отравили токсинами
Виктора Ющенко отравили токсинами
 23 Просмотров: 3033
Красота
Одиночество бывает полезно - ученые объяснили причину
Одиночество бывает полезно - ученые объяснили причину Просмотров: 270
Не забывать о диетах: лучший способ питания для тех, кто занимается спортом
Не забывать о диетах: лучший способ питания для тех, кто занимается спортом Просмотров: 99
Баклажанный сезон: кому полезно есть эти овощи
Баклажанный сезон: кому полезно есть эти овощи Просмотров: 1188
Ниацинамид: секрет чистой кожи
Ниацинамид: секрет чистой кожи Просмотров: 144
Эффективные советы, чтобы забыть о кофеине
Эффективные советы, чтобы забыть о кофеине Просмотров: 189
Больше всего комментируют
23
Виктора Ющенко отравили токсинами
10
Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и на тринадцатую пенсию
2
"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде
2
"Украина стремится в НАТО, а Штаты говорят "Отлично" - Кремль сделал истерическое заявление
2
РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина
Голосов: 43
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть