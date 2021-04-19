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понедельник, 19 апреля 2021 19:12

Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
11

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Ким показала архивные фото
Фото: instagram.com/kimkardashian
Ким показала архивные фото
Сестра Ким с подругой
Ким показала архивные фото
Ким показала фото

Американская телезвезда, модель и актриса Ким Кардашьян поздравила свою сестру Кортни с 42-летием и заодно мило пошутила, показав не самое удачное фото.

"С днем ​​рождения мою армянскую королеву @kourtneykardash! Человека, которого я знаю дольше всех на этой планете! Человека, который отважится со мной на любую косметическую процедуру... Никто не похож на тебя! Всегда знаешь, чего хочешь в этой жизни, и никогда не желаешь отвечать идеалам других. Я так восхищаюсь этим! Ты всегда отстаиваешь то, что правильно, и стала лучшим терапевтом, о котором можно мечтать! Я тоже тебя люблю до окончания веков и дольше! Удачного дня рождения! Ты все это заслужила!", - подписала снимок Ким и показала несколько архивных фото.

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Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Ранее Кардашьян украсила обложку японского Vogue.

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