Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики

Американская телезвезда, модель и актриса Ким Кардашьян поздравила свою сестру Кортни с 42-летием и заодно мило пошутила, показав не самое удачное фото.
"С днем рождения мою армянскую королеву @kourtneykardash! Человека, которого я знаю дольше всех на этой планете! Человека, который отважится со мной на любую косметическую процедуру... Никто не похож на тебя! Всегда знаешь, чего хочешь в этой жизни, и никогда не желаешь отвечать идеалам других. Я так восхищаюсь этим! Ты всегда отстаиваешь то, что правильно, и стала лучшим терапевтом, о котором можно мечтать! Я тоже тебя люблю до окончания веков и дольше! Удачного дня рождения! Ты все это заслужила!", - подписала снимок Ким и показала несколько архивных фото.
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Ранее Кардашьян украсила обложку японского Vogue.
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