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вторник, 09 июля 2019 17:46

Как должны выглядеть здоровые соски

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Как должны выглядеть здоровые соски
Люди часто комплексуют через вид их сосков. Фото: 24tv.ua

А вы знаете, какая именно часть тела называется сосками? Большинство людей считает, что это пигментированная область в середине груди.

Соском называется только сам центр, выпуклая часть пигментированного круга. Все, что вокруг, называется - ареола.

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Она имеет свои собственные железы, секретируя отдельный молочный секрет, который помогает детям найти грудь матери по запаху.

Многие люди переживают, что с их сосками что-то не так. Например, они большие или маленькие, слишком темные или слишком светлые.

Но это никак не связано с функцией соска или риском развития заболевания. Все эти варианты являются нормой.

Но выделения из сосков жидкости любого цвета за пределами грудного вскармливания является поводом для консультации с врачом. Причины могут быть самыми разными: от абсолютно безвредной реакции на медикаменты до страшных заболеваний молочной железы.

На начальном этапе рак молочных желез протекает практически незаметно. Симптомы обычно дают о себе знать по мере прогрессирования болезни.

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