Не только для фигуры: назвали пять продуктов, которые вредно есть каждый день

 
Ексклюзивы
1/5
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 891
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 621
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 1053
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2277
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1071
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 540
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3600
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 585
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2205
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 675
Фото
Все фото
14
7
5
5
7
Маникюр ко Дню влюбленных: показываем 14 нежных вариантов, которые следует сделать
Маникюр ко Дню влюбленных: показываем 14 нежных вариантов, которые следует сделать
Базовый маникюр: трендовые оттенки, которые подойдут на любой случай
Базовый маникюр: трендовые оттенки, которые подойдут на любой случай
На протяжении 25 лет: Бекхэм рассекретил, какое блюдо ест Виктория каждый день ради стройности
На протяжении 25 лет: Бекхэм рассекретил, какое блюдо ест Виктория каждый день ради стройности
Гречка и бег: 55-летняя Сумская рассекретила, как держит тело в тонусе
Гречка и бег: 55-летняя Сумская рассекретила, как держит тело в тонусе
На короткие ногти: показали семь трендовых цветов в нейл-дизайне
На короткие ногти: показали семь трендовых цветов в нейл-дизайне
Видео
Все видео
Всего за 9 мин. в день: звездная фитнес-тренер показала, как быстро вернуться в форму
Всего за 9 мин. в день: звездная фитнес-тренер показала, как быстро вернуться в форму
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Интервью
1/5
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1098
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 450
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 990
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1854
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1089
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
09 февраля 2022
Просмотров: 243
Чужі нотатки
Не знаю, де дітися, і хочу швидше розпрощатися. Але нам іще разом іти до метро. Брала інтерв'ю в колишнього чиновника. Літній, серйозний, поважний, ...
среда, 09 февраля 2022 13:38

Не только для фигуры: назвали пять продуктов, которые вредно есть каждый день

  Комментировать
Не только для фигуры: назвали пять продуктов, которые вредно есть каждый день
ПрЭксперты назвали продукты, которые нельзя есть Фото: instagram.com/hoskelsa

Чтобы обеспечить организм микроэлементами и не допустить накопления вредных веществ, диетологи рекомендуют максимально разнообразить свой рацион. Кроме этого, специалисты по питанию настаивают, что существуют продукты, чрезмерное употребление которых может негативно повлиять на здоровье.

Эксперты выделили пять продуктов, которые не следует есть каждый день, пишет Еlle.

Диетологи не рекомендуют есть красное мясо ежедневно - на его переваривание организм тратит не менее 6-8 часов. Лучше всего заменить его рыбой хотя бы несколько раз в неделю, а также разнообразить меню индейкой, мясом кролика или цыпленка.

Молоко у многих взрослых людей приводит к задержке жидкости в организме. Кроме того, молоко синтезируется организмом на молекулы глюкозы — это дополнительная доза сахара, который с большой вероятностью попадает в жировое депо. Поэтому по возможности замените молоко ряженкой, кефиром, греческим йогуртом или айраном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Всего за 9 мин. в день: звездная фитнес-тренер показала, как быстро вернуться в форму

Выпечку нежелательно превращать в ежедневную привычку. В одном куске торта содержится до 500 ккал. Углеводы создают мощный скачок эндорфинов, а затем их резкое падение, что неизбежно отражается на настроении, а сахар вызывает зависимость.

Выпивать бокал каждый день за ужином – не лучшая идея. Алкоголь в любом случае поднимает давление, создает нагрузку на кровеносную систему и сердце, а также расширяет сосуды.

Ежедневное употребление картофеля за счет избытка крахмала и углеводов приводит к постепенному увеличению веса. Если уж употреблять картофель ежедневно, то вместо пюре, фри или жареной выбирайте наиболее здоровый вариант – запеченный в морской соли, травах и миксе перцев.

Список продуктов, которые можно есть перед сном, может быть длинным. Но в том случае, если не зацикливаться, что они несут организму – пользу или вред.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не только для фигуры: назвали пять продуктов, которые вредно есть каждый день». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Раздевалась, словно искала блоху: впервые показали стриптиз

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 33483
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 13455
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам 3 Просмотров: 12645
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
3
 Просмотров: 11962
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 10674
Красота
Модные цвета гель-лаков в 2022 году
Модные цвета гель-лаков в 2022 году Просмотров: 72
Маникюр ко Дню влюбленных: показываем 14 нежных вариантов, которые следует сделать
Маникюр ко Дню влюбленных: показываем 14 нежных вариантов, которые следует сделать
14
 Просмотров: 639
Всего за 9 мин. в день: звездная фитнес-тренер показала, как быстро вернуться в форму
Всего за 9 мин. в день: звездная фитнес-тренер показала, как быстро вернуться в форму
 Просмотров: 540
Что можно есть перед сном: назвали пять продуктов, которые не повредят фигуре
Что можно есть перед сном: назвали пять продуктов, которые не повредят фигуре Просмотров: 2457
Базовый маникюр: трендовые оттенки, которые подойдут на любой случай
Базовый маникюр: трендовые оттенки, которые подойдут на любой случай
7
 Просмотров: 1332
Больше всего комментируют
15
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
7
Только Минские договоренности принесут мир - Макрон
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
3
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
3
"Мне говорили, что я сумасшедший" - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени
Голосов: 885
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть