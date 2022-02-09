Не только для фигуры: назвали пять продуктов, которые вредно есть каждый день

ПрЭксперты назвали продукты, которые нельзя есть Фото: instagram.com/hoskelsa

Чтобы обеспечить организм микроэлементами и не допустить накопления вредных веществ, диетологи рекомендуют максимально разнообразить свой рацион. Кроме этого, специалисты по питанию настаивают, что существуют продукты, чрезмерное употребление которых может негативно повлиять на здоровье.

Эксперты выделили пять продуктов, которые не следует есть каждый день, пишет Еlle.

Диетологи не рекомендуют есть красное мясо ежедневно - на его переваривание организм тратит не менее 6-8 часов. Лучше всего заменить его рыбой хотя бы несколько раз в неделю, а также разнообразить меню индейкой, мясом кролика или цыпленка.

Молоко у многих взрослых людей приводит к задержке жидкости в организме. Кроме того, молоко синтезируется организмом на молекулы глюкозы — это дополнительная доза сахара, который с большой вероятностью попадает в жировое депо. Поэтому по возможности замените молоко ряженкой, кефиром, греческим йогуртом или айраном.

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Выпечку нежелательно превращать в ежедневную привычку. В одном куске торта содержится до 500 ккал. Углеводы создают мощный скачок эндорфинов, а затем их резкое падение, что неизбежно отражается на настроении, а сахар вызывает зависимость.

Выпивать бокал каждый день за ужином – не лучшая идея. Алкоголь в любом случае поднимает давление, создает нагрузку на кровеносную систему и сердце, а также расширяет сосуды.

Ежедневное употребление картофеля за счет избытка крахмала и углеводов приводит к постепенному увеличению веса. Если уж употреблять картофель ежедневно, то вместо пюре, фри или жареной выбирайте наиболее здоровый вариант – запеченный в морской соли, травах и миксе перцев.

Список продуктов, которые можно есть перед сном, может быть длинным. Но в том случае, если не зацикливаться, что они несут организму – пользу или вред.