Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды

Фото: instagram.com/madelene_wright

Английский футболистка Мадлен Райт ушла в порнобизнес после увольнения из команды.

22-летнюю женщину исключили из женской команды второго дивизиона страны Чарльтона, сообщает The Sun.

Райт опубликовала в соцсетях видео, где вдыхает газ из воздушного шара и употребляет алкоголь за рулем. За это ее уволили.

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Она создала аккаунт на платном сервисе OnlyFans с эротическим контентом. Ежемесячная подписка на ее контент стоит $ 33.

Бельгийская спортсменка 35-летняя Синди Дандуа, в прошлом боец ​​UFC, начала продавать интимные фотографии. Она хочет вернуть тренажерный зал, который потеряла из-за коронавирусного карантина. Об этом объявила в своих соцсетях.