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четверг, 30 сентября 2021 15:00

На голодный желудок не пьют кофе - диетолог

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На голодный желудок не пьют кофе - диетолог
Кофе на голодный желудок утром пить не надо. Фото: pexels

Нужно избавиться от некоторых привычек на голодный желудок.

Сразу после пробуждения не стоит пить чай или кофе, рассказала индийский диетолог Пуджа Махиджа.

"Подумайте дважды, прежде чем пить чай или кофе, проснувшись утром. Чашка кофе может сильно повысить уровень кислотности в желудке", - отметила она.

Не стоит пить на голодный желудок алкогольные напитки. Спиртное без пищи быстро попадает в кровь и вызывает сильное опьянение.

Еще одна вредная привычка - жевательная резинка на голодный желудок.

"Жвачка провоцирует выделение дополнительного количества желудочного сока. Это отрицательно влияет на слизистую оболочку пустого желудка и может спровоцировать воспаление и язву", - пояснила Пуджа.

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Не надо также ссориться на голодный желудок, так как у голодного человека снижен уровень сахара в крови и он больше подвержен эмоциям. Перед решением важных вопросов лучше устроить здоровый перекус.

Некоторая пища может вызвать зависимость от нее. Переедание недопустимо, так как вредит здоровью и способствует набору лишних килограммов. Первое, к чему привыкают - пицца.

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