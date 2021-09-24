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суббота, 25 сентября 2021 23:46

Холестерин можно снизить самостоятельно - назвали способ

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Холестерин можно снизить самостоятельно - назвали способ
Людям с повышенным холестерином надо минимум полчаса в день кататься на велосипеде или заниматься на велотренажере, советуют медики. Фото: pixabay

Чтоб снизить холестерин, следует изменить свой образ жизни.

Следует полезно питаться, больше двигаться, похудеть, бросить курить, пишет endorphins.

Нормальный уровень холестерина важен для стабильной работы организма и хорошего самочувствия.

Людям с повышенным холестерином надо минимум полчаса в день кататься на велосипеде или заниматься на велотренажере, советуют медики.

Хорошая физическая активность иногда дает больший эффект, чем лекарства, учитывая, что низкая приверженность их приема может делать лечения малоэффективным. Физическая нагрузка с правильной диетой может снизить холестерин на 20-30% благодаря уменьшению массы тела.

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Для снижения холестерина рекомендуют также 3-4 раза в неделю давать организму динамические нагрузки. Они могут длиться всего полчаса. В качестве примера, это может быть ходьба, теннис или волейбол.

С возрастом у человека меняется скорость обмена веществ, так как уменьшается количество мышечной массы тела. После 30 лет стоит пересматривать свой рацион. Человек теряет мышечную массу каждые 10 лет.

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