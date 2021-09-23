Продукты, которые нужно есть после 30 лет, чтобы продлить молодость

 
Ексклюзивы
1/5
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 387
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 1413
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1530
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 387
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 369
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
4 Просмотров: 4995
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 558
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 558
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 954
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 936
Фото
Все фото
10
5
10
3
3
Осенний маникюр в клеточку стал новым трендом: 10 стильных идей
Осенний маникюр в клеточку стал новым трендом: 10 стильных идей
Варианты поз для фото, чтобы получить максимально красивые снимки
Варианты поз для фото, чтобы получить максимально красивые снимки
Анималистический принт: показали 10 стильных идей маникюра
Анималистический принт: показали 10 стильных идей маникюра
25 финалисток &quot;Мисс Украина 2021&quot; будут бороться за корону стоимостью $3 млн
25 финалисток "Мисс Украина 2021" будут бороться за корону стоимостью $3 млн
Самые модные вещи: обновляем гардероб на осень
Самые модные вещи: обновляем гардероб на осень
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 684
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2601
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1251
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 783
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1665
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 1251
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
четверг, 23 сентября 2021 15:28

Продукты, которые нужно есть после 30 лет, чтобы продлить молодость

  Комментировать
Продукты, которые нужно есть после 30 лет, чтобы продлить молодость
Больше потреблять белка: мяса, птицу, рыбу, бобовые и авокадо. Фото: pixabay

С возрастом у человека меняется скорость обмена веществ, так как уменьшается количество мышечной массы тела.

После 30 лет стоит пересматривать свой рацион, рассказывает диетолог Маргарита Королева.

Человек теряет мышечную массу каждые 10 лет, по ее словам.

"Женщины теряют 2-2,5 килограмма мышечной массы, а мужчины не менее 2,5 килограмма. Уже в 60 лет метаболические процессы организма снижаются на треть только за счет потери мышечной массы. Это происходит, если человек не занимается физической активностью: не тренирует и не стимулирует синтезирования мышечного волокна. Многие люди не понимают, почему, питаясь как в 25-30 лет, они стремительно набирают вес в 60 лет", - сказала она.

Скорость обмена веществ также снижается из-за изменений гормональной системы. Чтобы сохранить здоровье и продления молодости после 30 лет важно есть определенные продукты. Больше употреблять белка: мясо, птицу, рыбу, бобовые и авокадо. Красного мяса лучше есть меньше.

"Важно, чтобы в рационе питания доминировали овощи и растительные волокна. Они помогают максимально усвоить белок. Овощи поддерживают микробиом кишечника и иммунитет. Лучше есть региональные сезонные овощи и фрукты", - посоветовала диетолог.

Именно компоненты натуральных продуктов помогут поддерживать скорость метаболических процессов, способствовать правильной работе щитовидной и других эндокринных желез, а также выстраиванию мышечного волокна после тренировок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Развенчали популярный миф о завтраке и похудении

"Только при системном подходе, который включает в себя качественное питание и адаптированную физическую нагрузку, можно прожить долгую и здоровую жизнь".

Когда пересыхает во рту и урчит живот, запасы энергии обычно истощаются. К плохой пище не будет тянуть, если питаться правильно. Цельнозерновые продукты, орехи и фрукты помогают надолго поддерживать уровень сахара в крови в равновесии и не переедать. Ведь сладости, печенье или пирожные вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови и такое же быстрое падение. Пэтому и возникает приступ голода.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Продукты, которые нужно есть после 30 лет, чтобы продлить молодость». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
сентября

"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом

Американец изготовил первую жвачку

От огнестрельного ранения скончался бывший соперник Кличко

Зигмунд Фройд умер после нескольких инъекций морфина

В Праге начали выдавать украинскую газету

Ураган унес жизни более 3000 человек

Самое читаемое
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 4 Просмотров: 18765
Бывший лидер &quot;Динамо&quot; не нужен Луческу
Бывший лидер "Динамо" не нужен Луческу
 Просмотров: 5814
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
7
 Просмотров: 5220
&quot;Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому&quot; - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
21
 4 Просмотров: 4995
Просто и вкусно: как приготовить аппетитный рассыпчатый плов
Просто и вкусно: как приготовить аппетитный рассыпчатый плов Просмотров: 4050
Красота
Чем заняться в свободное время - интересные идеи
Чем заняться в свободное время - интересные идеи Просмотров: 9
Развенчали популярный миф о завтраке и похудении
Развенчали популярный миф о завтраке и похудении Просмотров: 270
Осенний маникюр в клеточку стал новым трендом: 10 стильных идей
Осенний маникюр в клеточку стал новым трендом: 10 стильных идей
10
 Просмотров: 558
Пять вещей из бьюти-рутины, чтобы преодолеть осенний стресс
Пять вещей из бьюти-рутины, чтобы преодолеть осенний стресс
 Просмотров: 135
Как реагирует организм на резкий отказ от мяса
Как реагирует организм на резкий отказ от мяса Просмотров: 513
Больше всего комментируют
7
Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского
4
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
4
Зеленский заговорил о реализации двойного гражданства
4
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
2
В Трускавец со "слугами" поедут правительство и президент
Голосов: 221
Голосование Хотите, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок?
  • Да
  • Нет
Просмотреть