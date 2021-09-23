Продукты, которые нужно есть после 30 лет, чтобы продлить молодость

Больше потреблять белка: мяса, птицу, рыбу, бобовые и авокадо. Фото: pixabay

С возрастом у человека меняется скорость обмена веществ, так как уменьшается количество мышечной массы тела.

После 30 лет стоит пересматривать свой рацион, рассказывает диетолог Маргарита Королева.

Человек теряет мышечную массу каждые 10 лет, по ее словам.

"Женщины теряют 2-2,5 килограмма мышечной массы, а мужчины не менее 2,5 килограмма. Уже в 60 лет метаболические процессы организма снижаются на треть только за счет потери мышечной массы. Это происходит, если человек не занимается физической активностью: не тренирует и не стимулирует синтезирования мышечного волокна. Многие люди не понимают, почему, питаясь как в 25-30 лет, они стремительно набирают вес в 60 лет", - сказала она.

Скорость обмена веществ также снижается из-за изменений гормональной системы. Чтобы сохранить здоровье и продления молодости после 30 лет важно есть определенные продукты. Больше употреблять белка: мясо, птицу, рыбу, бобовые и авокадо. Красного мяса лучше есть меньше.

"Важно, чтобы в рационе питания доминировали овощи и растительные волокна. Они помогают максимально усвоить белок. Овощи поддерживают микробиом кишечника и иммунитет. Лучше есть региональные сезонные овощи и фрукты", - посоветовала диетолог.

Именно компоненты натуральных продуктов помогут поддерживать скорость метаболических процессов, способствовать правильной работе щитовидной и других эндокринных желез, а также выстраиванию мышечного волокна после тренировок.

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"Только при системном подходе, который включает в себя качественное питание и адаптированную физическую нагрузку, можно прожить долгую и здоровую жизнь".

Когда пересыхает во рту и урчит живот, запасы энергии обычно истощаются. К плохой пище не будет тянуть, если питаться правильно. Цельнозерновые продукты, орехи и фрукты помогают надолго поддерживать уровень сахара в крови в равновесии и не переедать. Ведь сладости, печенье или пирожные вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови и такое же быстрое падение. Пэтому и возникает приступ голода.