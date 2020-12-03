5 идей рождественских подарков с заботой

Выбор подарков перед зимними праздниками – всегда приятные хлопоты. Хочется, чтобы ближайшие были счастливы и красивые к Новому году и Рождеству. Натуральная косметика для ухода является универсальным подарком. Важно и о себе не забывать, а непременно порадовать новинками. В настоящее время декабрьских холодов вашему лицу деликатный уход придаст весенней свежести и естественного сияния.

Гипоаллергенная маска от "Зелье мавки" успокаивает и увлажняет кожу

Gazeta.ua выбрала пять вариантов подарков из мастерской авторской натуральной косметики "Зелье мавки". Здесь вы найдете сертифицированные продукты высокого качества из природных ингредиентов.

Подруге – гипоаллергенная маска для релакса и воспоминаний о море со спирулиной. Успокаивает и увлажняет кожу. В набор входит посуда для самостоятельного приготовления масок. Стоимость – 330 грн.

Коллеге – сертификат на косметику на 200, 500 или 1000 гривен.

Маме – набор для бережного ухода за лицом за 810 грн. Это мицеллярная вода с экстрактами мальвы лесной, шлемника, солодки, обладающих антиоксидантным и антивозрастным действием, тоник с фитоэстрогенами, омолаживающая сыворотка с гиалуроновой кислотой и пептидами и единственный в Украине крем, содержащий природный аналог ботокса.

Набор "для Пани" содержит природный аналог ботокса

Подростку – гель для кожи с алоэ и окопником – 170 грн. Можно использовать как легкий увлажняющий крем, как базу под макияж, как успокаивающий гель для кожи вокруг глаз, средство от раздражений, после солнечных ожогов и укусов насекомых. Благодаря полному отсутствию жиров и поверхностно-активных веществ подходит для всех типов кожи, в том числе для сухой, жирной, чувствительной и раздраженной.

Себе – специальный набор для ухода за веками, что сохранит их молодость и красоту за 450 грн. Содержит природный аналог ботокса Repulpami ER (сочетание экстракта из цветов белого гибискуса и плодов баобаба) разработан французской лабораторией.

Легкий гель с алоэ и живокостом успокаивает кожу, снимает покраснение, способствует быстрому заживлению постакне

В мастерской можно найти множество средств для волос, тела, рук, ног, ногтей. В каждом разделе есть линейка товаров для мужчин А для постоянных клиентов действуют накопительные скидки.