5 идей рождественских подарков с заботой

 
Ексклюзивы
1/5
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 225
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1026
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1323
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 234
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 648
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5139
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Фото
Все фото
12
3
7
8
5
Ароматы и уход: Екатерина Кухар и Александр Стоянов основали свой бренд
Ароматы и уход: Екатерина Кухар и Александр Стоянов основали свой бренд
Екатерина Кухар восхитила изысканным мини-платьем в шоу &quot;Танці з зірками&quot;
Екатерина Кухар восхитила изысканным мини-платьем в шоу "Танці з зірками"
&quot;Аромат - это портал&quot;: Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
Тело как у Екатерины Кухар: прима показала ежедневные упражнения для красоты
Тело как у Екатерины Кухар: прима показала ежедневные упражнения для красоты
Видео
Все видео
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Как сделать дневной макияж за 2 минуты
Как сделать дневной макияж за 2 минуты
Интервью
1/5
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Просмотров: 423
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 648
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 288
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5139
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 декабря 2020
Просмотров: 378
Не оглядатися
Я ніколи не знав Марію Пилипенко з Мошурова поблизу Тального. А коли став редактором районної газети, Марію Титівну підвіз машиною її син. ...
пятница, 04 декабря 2020 13:39

5 идей рождественских подарков с заботой

  Комментировать

Выбор подарков перед зимними праздниками – всегда приятные хлопоты. Хочется, чтобы ближайшие были счастливы и красивые к Новому году и Рождеству. Натуральная косметика для ухода является универсальным подарком. Важно и о себе не забывать, а непременно порадовать новинками. В настоящее время декабрьских холодов вашему лицу деликатный уход придаст весенней свежести и естественного сияния.

  Гипоаллергенная маска от "Зелье мавки" успокаивает и увлажняет кожу
Гипоаллергенная маска от "Зелье мавки" успокаивает и увлажняет кожу

Gazeta.ua выбрала пять вариантов подарков из мастерской авторской натуральной косметики "Зелье мавки". Здесь вы найдете сертифицированные продукты высокого качества из природных ингредиентов.

Подруге – гипоаллергенная маска для релакса и воспоминаний о море со спирулиной. Успокаивает и увлажняет кожу. В набор входит посуда для самостоятельного приготовления масок. Стоимость – 330 грн.

Коллеге – сертификат на косметику на 200, 500 или 1000 гривен.

Маме – набор для бережного ухода за лицом за 810 грн. Это мицеллярная вода с экстрактами мальвы лесной, шлемника, солодки, обладающих антиоксидантным и антивозрастным действием, тоник с фитоэстрогенами, омолаживающая сыворотка с гиалуроновой кислотой и пептидами и единственный в Украине крем, содержащий природный аналог ботокса.

  Набор "для Пани" содержит природный аналог ботокса
Набор "для Пани" содержит природный аналог ботокса

Подростку – гель для кожи с алоэ и окопником – 170 грн. Можно использовать как легкий увлажняющий крем, как базу под макияж, как успокаивающий гель для кожи вокруг глаз, средство от раздражений, после солнечных ожогов и укусов насекомых. Благодаря полному отсутствию жиров и поверхностно-активных веществ подходит для всех типов кожи, в том числе для сухой, жирной, чувствительной и раздраженной.

Себе – специальный набор для ухода за веками, что сохранит их молодость и красоту за 450 грн. Содержит природный аналог ботокса Repulpami ER (сочетание экстракта из цветов белого гибискуса и плодов баобаба) разработан французской лабораторией.

  Легкий гель с алоэ и живокостом успокаивает кожу, снимает покраснение, способствует быстрому заживлению постакне
Легкий гель с алоэ и живокостом успокаивает кожу, снимает покраснение, способствует быстрому заживлению постакне

В мастерской можно найти множество средств для волос, тела, рук, ног, ногтей. В каждом разделе есть линейка товаров для мужчин А для постоянных клиентов действуют накопительные скидки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «5 идей рождественских подарков с заботой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

Родился основатель крупнейшего производителя бензиновых двигателей

"Сын, я все еще продолжаю тебя ждать" - 16 человек погибли в пожаре

Французы молятся за украинский народ

Черновола избрали председателем украинской партии

Появилась первая универсальная кредитная карта

Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать сегодня

Украинские и белорусские области разделили по-новому

Журналист просидел 6,5 лет в заложниках

Монарх отменил инквизицию

Металлические крыши срывало и уносило со скоростью до 300 км/ч

"У полиции и прокуратуры были липовые подозреваемые": новые факты о трагедии в Княжичах

Самое читаемое
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 17343
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
8
 Просмотров: 11232
&quot;Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры&quot;
"Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры" Просмотров: 9945
Бывшие &quot;беркутовцы&quot; служат режиму Лукашенко
Бывшие "беркутовцы" служат режиму Лукашенко Просмотров: 7713
&quot;Саши и Жени больше нет&quot; - показали фото 13-летних братьев, погибших в ДТП
"Саши и Жени больше нет" - показали фото 13-летних братьев, погибших в ДТП
3
 Просмотров: 5985
Красота
Fashion-фотограф рассказала, как сделать удачный снимок
Fashion-фотограф рассказала, как сделать удачный снимок Просмотров: 90
Создали аромат духов, которые пахнут космосом
Создали аромат духов, которые пахнут космосом Просмотров: 45
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
 Просмотров: 1710
Рассказали правила ухода за одеждой из шерсти
Рассказали правила ухода за одеждой из шерсти Просмотров: 198
Какие ошибки делают при тренировках для похудения
Какие ошибки делают при тренировках для похудения Просмотров: 333
Больше всего комментируют
9
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
6
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
3
Укрборонпром закроют - новый гендиректор
Голосов: 324
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть