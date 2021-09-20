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понедельник, 20 сентября 2021 19:37

"Воодушевления у нее больше, чем мощности" - Как прошел финальный этап RTR Time Attack
10

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Четвертый этап национальной серии Украины RTR Time Attack
Фото: Дмитрий Анохин
Четвертый этап национальной серии Украины RTR Time Attack
Четвертый этап национальной серии Украины RTR Time Attack
Четвертый этап национальной серии Украины RTR Time Attack
Четвертый этап национальной серии Украины RTR Time Attack

19 сентября на автодроме "Чайка" в Киеве состоялся финальный, четвертый этап национальной серии Украине RTR Time Attack.

В Time Attack пилоты соревнуются не в открытой борьбе, одновременно проезжая по трассе и пытаются занять лидирующую позицию, как в классических кольцевых гонках, а едут на лучшее время круга.

"Я сегодня на своей любимой Honda CRX - это маленькая переднеприводная машина, очень быстрая, легкая и моя любимая. Мотор у нее 2.0 а вес 900 кг. И сил у нее больше чем мощности, поэтому сегодня постараюсь бороться с ребятами и завоевать лидирующее место" - говорит участница заезда Елена Иванова.

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"Больше всего мне нравится дисциплина" Автокросс "там гонки проходят по бездорожью и все стартуют одновременно. Так можно выявить кто из участников первый и самый сильный", - говорит автогонщик Павел Гонтовой.

Сейчас составляют таблицу победителей заезда, результаты будут известны через несколько дней.\

18 сентября в Cadillac стартовали предзаказы на первые серийные электрические кроссоверы Lyriq.

Все доступные электромобили в единой доступной комплектации Debut Edition покупатели зарезервировали в течение 19 мин., Сообщает официальный сайт Cadillac.

Автор: Дмитрий Анохин
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20
сентября

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