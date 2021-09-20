"Воодушевления у нее больше, чем мощности" - Как прошел финальный этап RTR Time Attack

Фото: Дмитрий Анохин

19 сентября на автодроме "Чайка" в Киеве состоялся финальный, четвертый этап национальной серии Украине RTR Time Attack.

В Time Attack пилоты соревнуются не в открытой борьбе, одновременно проезжая по трассе и пытаются занять лидирующую позицию, как в классических кольцевых гонках, а едут на лучшее время круга.

"Я сегодня на своей любимой Honda CRX - это маленькая переднеприводная машина, очень быстрая, легкая и моя любимая. Мотор у нее 2.0 а вес 900 кг. И сил у нее больше чем мощности, поэтому сегодня постараюсь бороться с ребятами и завоевать лидирующее место" - говорит участница заезда Елена Иванова.

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"Больше всего мне нравится дисциплина" Автокросс "там гонки проходят по бездорожью и все стартуют одновременно. Так можно выявить кто из участников первый и самый сильный", - говорит автогонщик Павел Гонтовой.

Сейчас составляют таблицу победителей заезда, результаты будут известны через несколько дней.\





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