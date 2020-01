В Tesla готовятся к строительству нового завода

В Германии недалеко от Берлина началась подготовка участка для строительства завода Tesla Gigafactory 4.

Работы проводят в лесной коммуне Гренхайде. Перед строительством территорию проверяют саперы. Там могли остаться мины времен Второй мировой войны. После рабочие с тракторами срезают деревья и расчищают территорию под будущую фабрику.

Финальное разрешение на строительство завода компания получила 9 января. Под предприятие выделили площадь размером в 300 га. Заявленная стоимость участка - 40,9 млн євро.

@elonmusk, please let me introduce you to the German Anwohnerinitiativen! $TSLA $TSLAQ #Gigafactory4 pic.twitter.com/v9Cv4fJHLX