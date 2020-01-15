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среда, 15 января 2020 22:10

В Tesla готовятся к строительству нового завода

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В Tesla готовятся к строительству нового завода
Под завод Tesla Gigafactory 4 выделили 300 га Фото: tsn.ua

В Германии недалеко от Берлина началась подготовка участка для строительства завода Tesla Gigafactory 4.

Работы проводят в лесной коммуне Гренхайде. Перед строительством территорию проверяют саперы. Там могли остаться мины времен Второй мировой войны. После рабочие с тракторами срезают деревья и расчищают территорию под будущую фабрику.

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Финальное разрешение на строительство завода компания получила 9 января. Под предприятие выделили площадь размером в 300 га. Заявленная стоимость участка - 40,9 млн євро.

Tesla откроет первые зарядные станции в Украине. Американская компания установит сразу три станции в разных уголках страны.

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