"Слили" фото новой Dacia Sandero на тестах

Новая версия Dacia Sandero автошпионы сняли на тестах в Румынии.
Сквозь камуфляж просматривается, что Sandero не имеет глобальных изменений и сохранит привычные формы, пишет AutoWeek.
Авто, вероятно, получит более широкие передние и задние фары, а также более вытянутую переднюю часть.
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Ожидается, что рестайлинговая Sandero получит двигатель 1,0 Тсе мощностью 100 л.с. от нового Renault Clio. Также авто, вероятно, унаследует пятиступенчатую механическую коробку передач.
Будет ли у Sandero гибридная версия, пока неизвестно. В этом случае силовым агрегатом станет 1,6-литровый бензиновый мотор, соединенный с двумя электродвигателями и аккумулятором мощностью 1,2 кВт/ч.
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