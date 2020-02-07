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пятница, 07 февраля 2020 14:26

"Слили" фото новой Dacia Sandero на тестах
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Сквозь камуфляж просматривается, что Sandero не претерпит глобальных изменений
Фото: AutoWeek
Сквозь камуфляж просматривается, что Sandero не претерпит глобальных изменений
Сквозь камуфляж просматривается, что Sandero не претерпит глобальных изменений
Сквозь камуфляж просматривается, что Sandero не претерпит глобальных изменений
Сквозь камуфляж просматривается, что Sandero не претерпит глобальных изменений

Новая версия Dacia Sandero автошпионы сняли на тестах в Румынии.

Сквозь камуфляж просматривается, что Sandero не имеет глобальных изменений и сохранит привычные формы, пишет AutoWeek.

Авто, вероятно, получит более широкие передние и задние фары, а также более вытянутую переднюю часть.

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Ожидается, что рестайлинговая Sandero получит двигатель 1,0 Тсе мощностью 100 л.с. от нового Renault Clio. Также авто, вероятно, унаследует пятиступенчатую механическую коробку передач.

Будет ли у Sandero гибридная версия, пока неизвестно. В этом случае силовым агрегатом станет 1,6-литровый бензиновый мотор, соединенный с двумя электродвигателями и аккумулятором мощностью 1,2 кВт/ч.

Автошпионы сфотографировали обновленную Skoda Octavia четвертого поколения на тестах в Чехии.

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